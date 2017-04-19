В Госдуму внесен законопроект, позволяющий водителям и таксистам из Беларуси работать в России с национальными водительскими удостоверениями.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту "О безопасности дорожного движения", белорусские водители смогут работать в России, не меняя прав, сообщает pravo.ru .

1 июня 2017 года вступают в силу поправки в КоАП и закон "О безопасности дорожного движения", которые запрещают водителям с иностранными или международными правами работать таксистами и водителями. Речь идет об иностранцах, которых больше не смогут принимать на работу, связанную с вождением автомобиля, без российских прав. За нарушение работодателей будут штрафовать на 50 000 руб.

Однако за рамками поправок оказались граждане Беларуси. В пояснительной записке отмечается, ранее Москва и Минск подписали ряд соглашений, в соответствии с которыми граждане Беларуси могут работать в России по национальным документам и наоборот.