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Белорусским водителям разрешат работать в России, не меняя прав

20.04.2017 11:53 — Разное | БДГ  
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В Госдуму внесен законопроект, позволяющий водителям и таксистам из Беларуси работать в России с национальными водительскими удостоверениями.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту "О безопасности дорожного движения", белорусские водители смогут работать в России, не меняя прав, сообщает pravo.ru.

1 июня 2017 года вступают в силу поправки в КоАП и закон "О безопасности дорожного движения", которые запрещают водителям с иностранными или международными правами работать таксистами и водителями. Речь идет об иностранцах, которых больше не смогут принимать на работу, связанную с вождением автомобиля, без российских прав. За нарушение работодателей будут штрафовать на 50 000 руб.

Однако за рамками поправок оказались граждане Беларуси. В пояснительной записке отмечается, ранее Москва и Минск подписали ряд соглашений, в соответствии с которыми граждане Беларуси могут работать в России по национальным документам и наоборот.

 
Теги: Минск
 
 
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В Госдуму внесен законопроект, позволяющий водителям и таксистам из Беларуси работать в России с национальными водительскими удостоверениями.

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