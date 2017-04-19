



Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым дал жесткую оценку нападкам российских СМИ на Беларусь.

Глава государства обратил внимание, что российские СМИ (особенно телеканалы) периодически критикуют белорусско-российские отношения. Некоторые ресурсы продолжили это, даже несмотря на конструктивные переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба президента.

"Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами не один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России", – заметил Александр Лукашенко.

Когда формировалось Союзное государство, было решено не ломать установившиеся народно-хозяйственные связи. За Беларусью осталось финишное промышленное производство, как это было и при Советском Союзе, поэтому экономики двух государств остались взаимосвязаны, пояснил президент.

"Сегодня на предприятиях России, которые работают на финишное производство в Беларуси (производят комплектующие, материалы и прочее), работает более 10 млн человек. Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10 млн (а то и 15 млн) – тем людям, которые и работают в России, – подчеркнул глава государства. – Понятно, что если есть проблема в России, она будет и в Беларуси, да и в других республиках, которые завязаны на Россию. Но так, как Беларусь, ни одна республика не связана со сферой экономики Российской Федерации".

Что касается выдаваемых кредитов для Беларуси, Александр Лукашенко отметил: "Мы платим под 4,5-6% годовых. Притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%. Все страны получают определенные кредиты или от международных организаций, или от государств. Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на нем – Китайская Народная Республика. Она предоставила нам кредитную линию около 15 млрд долларов под реализуемые в Беларуси проекты, мы ее до сих пор не выбрали. Самое главное – они нас не упрекают в том, что помогают нам".

Глава государства подчеркнул, что российское руководство стратегически подходит к отношениям Беларуси и это не игра в одни ворота. "Это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим отдельные и занимаются, в том числе, как мне сегодня доложили, и ваш бывший любимый канал ТВЦ", – констатировал белорусский лидер.

Любят покритиковать в России и налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад.

"Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", – заявил президент.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что у россиян в Беларуси не возникает никаких проблем как с точки зрения безопасности, так и ведения бизнеса. Не в пример этому развиваются события в Украине.

"Вот это ответ тем критикам, которые любят запустить камень в огород Беларуси", – добавил он.

Критикуя Беларусь, могут указать на наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному. "То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю – это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается, как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка, – отметил глава государства. – Мы никогда от него не откажемся. Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем".