26 апреля весь мир вспоминает самую известную техногенную аварию современности — катастрофу на Чернобыльской АЭС. Беларусь и Украина более остальных стран бывшего Советского Союза пострадали от последствий этого взрыва на четвертом энергоблоке атомной станции.

В этот день эксперты Беларуси, Украины и Молдовы поговорят о работе по ликвидации последствий аварии, развитии международного сотрудничества в области радиационной безопасности, ситуации на Чернобыльской АЭС и объекте "Укрытие" в нынешнее время, мониторинге радиационной безопасности в сельском хозяйстве и других вопросах, касающихся совместной работы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.

В мероприятии приглашены принять участие:

В Минске:

Начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Игорь СЕМЕНЕНЯ,

начальник Центра по радиологии и качеству продукции сельского хозяйства при Институте повышения квалификации и переподготовки кадров АПК Белорусского государственного аграрного университета Валерий ГУРАЧЕВСКИЙ.

В Киеве: представители экспертного сообщества

В Кишиневе: представители экспертного сообщества

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 26 апреля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.