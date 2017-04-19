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Ситуацию на ЧАЭС обсудят эксперты Беларуси, Украины, Молдовы 26 апреля
20.04.2017 13:02 — Разное | Sputnik Беларусь
26 апреля весь мир вспоминает самую известную техногенную аварию современности — катастрофу на Чернобыльской АЭС. Беларусь и Украина более остальных стран бывшего Советского Союза пострадали от последствий этого взрыва на четвертом энергоблоке атомной станции.
В этот день эксперты Беларуси, Украины и Молдовы поговорят о работе по ликвидации последствий аварии, развитии международного сотрудничества в области радиационной безопасности, ситуации на Чернобыльской АЭС и объекте "Укрытие" в нынешнее время, мониторинге радиационной безопасности в сельском хозяйстве и других вопросах, касающихся совместной работы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.
В мероприятии приглашены принять участие:
В Минске:
В Киеве: представители экспертного сообщества
В Кишиневе: представители экспертного сообщества
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 26 апреля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 26 апреля, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Киев - Кишинев, приуроченный к очередной годовщине аварии на...
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