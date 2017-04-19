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Российская гимнастка получила травмы в Белгосцирке

20.04.2017 13:26 — Разное | БДГ  
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Во время выступления без страховки в белрусском цирке российская гимнастка сорвалась с пятиметровой высоты - партнер ее не удержал.

Гимнастка из России Мария Сюльгина, упавшая с высоты во время вчерашнего представления в Белгосцирке, находится в Больнице скорой медпомощи в Минске. При падении женщина получила перелом лучевой кости левой руки и легкое сотрясение мозга, сообщает TUT.BY.

В Белгосцирке идет программа "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". Двое гимнастов из России: супружеская пара Мария Сюльгина и Евгений Писарев - выполняли свой номер "Трансформация" на высоте под зонтиком, а сверху распыляли воду. Женщина, выступавшая без страховки,сорвалась с высоты в пять метров.

Причину ЧП в Белгосцирке назвать не смогли – проводится внутреннее расследование.

"Причины того, что произошло, будут устанавливаться. Что касается выступлений без страховки, то есть такие номера, где артисты выступают без нее. Это собственное решение артиста. Теперь гимнастка находится в Больнице скорой помощи, у нее сломана рука и легкое сотрясение мозга", - сообщили Еврорадио в Белгосцирке.

Фото: facebook.com/maria.sulgina

 
Теги: Минск
 
 
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Во время выступления без страховки в белрусском цирке российская гимнастка сорвалась с пятиметровой высоты - партнер ее не удержал.

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