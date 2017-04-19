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В Беларуси задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw
Белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК. Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, передает
Компания Yaraw с 1997 года работала на рынке Туркменистана, поставляя грузовую, пассажирскую и спецтехнику МАЗа, «Амкодора», ГАЗа, КРаЗа и других марок в Среднюю Азию.
По словам одного из источников, бизнесмена сделали «козлом отпущения в непростых белорусско-туркменских отношениях». Другой источники полагает, что дело связано с переделом бизнеса, но «Алексеев просто так ничего не отдаст».
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Белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева.
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