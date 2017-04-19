Белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК. Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, передает TUT.by .

Компания Yaraw с 1997 года работала на рынке Туркменистана, поставляя грузовую, пассажирскую и спецтехнику МАЗа, «Амкодора», ГАЗа, КРаЗа и других марок в Среднюю Азию.

По словам одного из источников, бизнесмена сделали «козлом отпущения в непростых белорусско-туркменских отношениях». Другой источники полагает, что дело связано с переделом бизнеса, но «Алексеев просто так ничего не отдаст».

Напомним, что неделей ранее в Беларуси был задержан Виталий Арбузов, председатель совета директоров Fenox Global Group и Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят Fenox Automative Сomponents (автокомпоненты), Fenox Retail (магазины Preston), Fenox Construction (недвижимость).

Последний год в Беларуси вообще был отмечен арестами крупных биснесменов. Так, был задержан гендиректор «Трайпла» Юрий Чиж, прошел суд над его заместителем Владимиром Япринцевым; был осужден владелец мотовелозавода и стеклозавода «Елизово» Александр Муравьев, столкнулся с белорусским правосудием основной владелец группы мебельных компаний «ЗОВ» Олег Зуховицкий.