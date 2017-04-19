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В Беларуси задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw

20.04.2017 12:56 — Разное | БДГ  
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Белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК. Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, передает TUT.by.

Компания Yaraw с 1997 года работала на рынке Туркменистана, поставляя грузовую, пассажирскую и спецтехнику МАЗа, «Амкодора», ГАЗа, КРаЗа и других марок в Среднюю Азию.

По словам одного из источников, бизнесмена сделали «козлом отпущения в непростых белорусско-туркменских отношениях». Другой источники полагает, что дело связано с переделом бизнеса, но «Алексеев просто так ничего не отдаст».

Напомним, что неделей ранее в Беларуси был задержан Виталий Арбузов, председатель совета директоров Fenox Global Group и Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят Fenox Automative Сomponents (автокомпоненты), Fenox Retail (магазины Preston), Fenox Construction (недвижимость).

Последний год в Беларуси вообще был отмечен арестами крупных биснесменов. Так, был задержан гендиректор «Трайпла» Юрий Чижпрошел суд над его заместителем Владимиром Япринцевымбыл осужден владелец мотовелозавода и стеклозавода «Елизово» Александр Муравьев, столкнулся с белорусским правосудием основной владелец группы мебельных компаний «ЗОВ» Олег Зуховицкий.

Также были арестованы председатель правления Беларусбанка Геннадий Господарик, задержан гендиректора Банковского процессингового центра (БПЦ) Геннадий Зубарев, исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик и другие. 

 
 
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Белорусские правоохранители недавно задержали председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева.

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