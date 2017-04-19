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СК возбудил дело в отношении председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева
20.04.2017 13:30 — Разное | Ежедневник
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева. Он подозревается в причинении ущерба без признаков хищения.
Как сообщила "
Судя по тому, что компания Yaraw является крупнейшим поставщиком грузовой, пассажирской и спецтехники в Среднюю Азию, в том числе "МАЗа" и "Амкодора", а Генеральная прокуратура занимается вопросом проблемной зарубежной дебиторки, которой в белорусских предприятий очень много, картина уголовного дела вырисовывается сама собой.
Правда, приближенные к бизнесу Алексеева лица говорят, что его просто сделали козлом отпущения с вложившейся ситуации.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева. Он подозревается в причинении ущерба без...
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