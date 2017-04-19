



Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева. Он подозревается в причинении ущерба без признаков хищения.

Как сообщила " БЕЛТА " официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, Эрнесту Алексееву инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Беларуси. Это довольно легкая статья, за которую крупных бизнесменов обычно не задерживают. Однако в данном случае ситуация сложилась по иному. Как пояснили в СК, дело возбуждено Генеральной прокуратурой.

Судя по тому, что компания Yaraw является крупнейшим поставщиком грузовой, пассажирской и спецтехники в Среднюю Азию, в том числе "МАЗа" и "Амкодора", а Генеральная прокуратура занимается вопросом проблемной зарубежной дебиторки, которой в белорусских предприятий очень много, картина уголовного дела вырисовывается сама собой.

Правда, приближенные к бизнесу Алексеева лица говорят, что его просто сделали козлом отпущения с вложившейся ситуации.