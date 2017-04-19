|
Комедия "Кухня" вернулась на экраны Гродно и области с новой историей
Традиционно в четверг в прокат Гродно и области выходят новые фильмы. AFISHA.TUT.BY рассказывает о комедии «
«Последняя битва» — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах московского ресторана. В основе ленты лежит
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Все актеры — из одноименного сериала. Прежде всего, персонажи во главе с
Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами «Кухня», «Отель Элеон» и другим.
Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В кинотеатрах Гродно и области вышел фильм "Кухня. Последняя битва".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии