Традиционно в четверг в прокат Гродно и области выходят новые фильмы. AFISHA.TUT.BY рассказывает о комедии « Кухня. Последняя битва » и подсказывает, где можно ее посмотреть.





«Последняя битва» — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах московского ресторана. В основе ленты лежит популярный сериал «Кухня» . На этот раз герои отправляются не в Париж, а в Сочи, где проходит чемпионат мира среди поваров. Из описания следует, что главному герою Ивану предстоит разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

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