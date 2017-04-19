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Комедия "Кухня" вернулась на экраны Гродно и области с новой историей

20.04.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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Традиционно в четверг в прокат Гродно и области выходят новые фильмы. AFISHA.TUT.BY рассказывает о комедии «Кухня. Последняя битва» и подсказывает, где можно ее посмотреть.


«Последняя битва» — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах московского ресторана. В основе ленты лежит популярный сериал «Кухня». На этот раз герои отправляются не в Париж, а в Сочи, где проходит чемпионат мира среди поваров. Из описания следует, что главному герою Ивану предстоит разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

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Все актеры — из одноименного сериала. Прежде всего, персонажи во главе с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, а также несколько кавээнщиков. Главную роль Ивана исполнил молодой актер Кирилл Ковбас, для которого это будет одна из первых больших ролей в кино.

Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами «Кухня», «Отель Элеон» и другим.

Смотреть сериал «Кухня» онлайн
Смотреть сериал «Отель Элеон» онлайн

Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «Восток», «Космос», «Красная Звезда» и «Октябрь» в Гродно, центре культуры и отдыха в Слониме, кинотеатре «Юность» в Волковыске.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Звери».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

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Теги: Гродно
 
 
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В кинотеатрах Гродно и области вышел фильм "Кухня. Последняя битва".

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