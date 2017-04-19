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Новый американский вертолет обогнал по стоимости стелс-истребитель F-35

20.04.2017 14:02 — Разное | Tut.by  
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Американский вертолет CH-53K King Stallion снова подорожал, обогнав в цене стелс-истребитель пятого поколения F-35, сообщает Bloomberg. Прогнозируемая стоимость программы производства этого вертолета увеличилась на 6,9 процента и составила 31 млрд долларов.


Фото: Foxtrot Alpha

Сам вертолет подорожал до 138,5 млн долларов. Для сравнения: версия стелс-истребителя пятого поколения F-35B для КМП США стоит 122,8 миллиона долларов. Цена более простой версии F-35А должна опуститься до 80 млн долларов.

О новых ценах стало известно из записки для служебного пользования Джеймса Макстравика, ответственного в Пентагоне за закупки. В документе указывается, что в августе 2016 года цена вертолета составляла 131,2 млн, а в 2005 году и вовсе 115 млн долларов.

Всего американская армия планирует закупить около 200 таких вертолетов, но цена машин все время растет. Такой поворот событий вызвал очередной всплеск недовольства среди ряда американских конгрессменов. Например, представитель штата Массачусетс Ники Тсонгас назвала вертолет «чертовски дорогим».

CH-53K King Stallion способен перевозить более 13 тонн груза на внешней подвеске и 55 бойцов внутри. В вертолет можно загрузить бронированный армейский внедорожник HMMWV.

Максимальная дальность полета новой машины достигает 840 км, скорость доходит до 315 км/ч. Броня вертолета защищает от огня стрелкового оружия, а специальные бортовые комплексы способны уберечь вертолет от зенитных ракет.

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О новых ценах стало известно из записки для служебного пользования Джеймса Макстравика, ответственного в Пентагоне за закупки.

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