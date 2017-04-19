﻿ Задолженность белорусов за "коммуналку" превысила 119 миллионов рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задолженность белорусов за "коммуналку" превысила 119 миллионов рублей

20.04.2017 14:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла до 119,2 миллиона рублей. Только за январь-март этого года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей, сообщает портал коммунальной грамотности населения со ссылкой на Минжилкомхоз.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К примеру, просроченная задолженность минчан за «коммуналку» на начало года составляла около 2,16 миллиона рублей. Директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов ранее заявил, почему считает эту сумму приемлемой и не видит смысла в увеличении пени за просроченную оплату.

В Минжилкомхозе намерены снизить затраты на оказание ЖКУ населению и себестоимость производства. «За три месяца этого года экономия затрат составила 29,09 миллиона рублей, или 31,2% от годового задания. Такие показатели достигнуты за счет оптимизации численности работающих, снижения цены на природный газ, выполнения мероприятий по энергосбережению, снижения технологических потерь воды и тепловой энергии и других мер», — уточняется на портале коммунальной грамотности населения.

Ранее сообщалось, что в Могилеве впервые с аукциона продадут квартиру должника за коммунальные услуги. Могилевчанин вообще не оплачивал жировку с октября 2015 года и задолжал почти 4,6 тысячи рублей, из которых 3,12 тысячи — пеня.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла до 119,2 миллиона рублей. Только за январь-март этого года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый американский вертолет обогнал по стоимости стелс-истребитель F-35
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика