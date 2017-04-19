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Задолженность белорусов за "коммуналку" превысила 119 миллионов рублей
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла до 119,2 миллиона рублей. Только за январь-март этого года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей,
К примеру, просроченная задолженность минчан за «коммуналку» на начало года
В Минжилкомхозе намерены снизить затраты на оказание ЖКУ населению и себестоимость производства. «За три месяца этого года экономия затрат составила 29,09 миллиона рублей, или 31,2% от годового задания. Такие показатели достигнуты за счет оптимизации численности работающих, снижения цены на природный газ, выполнения мероприятий по энергосбережению, снижения технологических потерь воды и тепловой энергии и других мер», — уточняется на портале коммунальной грамотности населения.
Ранее сообщалось, что в Могилеве впервые с аукциона
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Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла до 119,2 миллиона рублей. Только за январь-март этого года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей
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