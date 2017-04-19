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Азаренко поздравила Серену Уильямс с беременностью

20.04.2017 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне экс-первая ракетка мира Серена Уильямс объявила о своей беременности. В соцсети 35-летняя спортсменка опубликовала фото с округлившимся животом, подписав его "20 недель". Позже информацию о беременности легендарной теннисистки подтвердили ее официальные представители. По их словам, ребенок появится на свет осенью.

"Конечно, уже разговаривала с Сереной и поздравила. Очень рада за нее, как за женщину", — рассказала Азаренко на пресс-конференции в Минске в четверг.

По ее словам, Уильямс завоевала множество титулов, но семейное счастье и ребенок дороже всего.

Напомним, Азаренко стала мамой в декабре 2016 года. Сейчас белоруска готовится к выходу на корт. Она уже объявила, что ее возвращение в большой спорт, стоит ожидать летом на турнире в Стэнфорде. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что поздравила с беременностью американскую спортсменку Серену Уильямс. Белоруска отметила, что готова...

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