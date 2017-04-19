Накануне экс-первая ракетка мира Серена Уильямс объявила о своей беременности . В соцсети 35-летняя спортсменка опубликовала фото с округлившимся животом, подписав его "20 недель". Позже информацию о беременности легендарной теннисистки подтвердили ее официальные представители. По их словам, ребенок появится на свет осенью.

"Конечно, уже разговаривала с Сереной и поздравила. Очень рада за нее, как за женщину", — рассказала Азаренко на пресс-конференции в Минске в четверг.

По ее словам, Уильямс завоевала множество титулов, но семейное счастье и ребенок дороже всего.

Напомним, Азаренко стала мамой в декабре 2016 года . Сейчас белоруска готовится к выходу на корт . Она уже объявила, что ее возвращение в большой спорт, стоит ожидать летом на турнире в Стэнфорде.