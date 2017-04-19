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Азаренко поздравила Серену Уильямс с беременностью
20.04.2017 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне
"Конечно, уже разговаривала с Сереной и поздравила. Очень рада за нее, как за женщину", — рассказала Азаренко на пресс-конференции в Минске в четверг.
По ее словам, Уильямс завоевала множество титулов, но семейное счастье и ребенок дороже всего.
Напомним,
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что поздравила с беременностью американскую спортсменку Серену Уильямс. Белоруска отметила, что готова...
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