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МЧС: витебский лось уже ушел в лес

20.04.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Прогуливавшийся по центру Витебска лось благополучно ушел в лес, сообщили Sputnik в четверг в областном УМЧС.

Сообщения о гуляющем по центральной площади областного центра лосе появились в социальных сетях в четверг, а обеспокоенные граждане сразу начали звонить в городские службы.

"Лось уже ушел в лес, судя по всему. Звонки от граждан по этому поводу прекратились", — рассказали собеседники агентства.

Ранее городские службы и спасатели решили не ловить животное: ему позволили вернуться в лес, хотя и отслеживали за перемещениями лося по лаю собак.

В Витебск, по словам спасателей, лось попал из западной Двины — он по ней плыл, а потом решил выйти на берег, из-за чего оказался около монумента "Три штыка" и продолжил прогуливаться по областному центру.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Животное спасатели решили не ловить было принято решение позволить ему самому уйти домой.

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