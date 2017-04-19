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Турецкая и датская компании хотят инвестировать в "Криницу"

20.04.2017 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Турецкая и датская компании хотят инвестировать в "Криницу"

Транснациональные компании заинтересованы в инвестировании в развитие ОАО "Криница".

"Есть две транснациональные компании, которые достаточно серьезно смотрят на "Криницу", - из Дании и Турции. Мы еще с чехами неплохо поработаем - и по "Кринице", и по "Белсолоду". Если немцы приезжают в Чехию пить пиво, это о чем-то говорит. У нас будет межправкомиссия в мае. Я встретился с послами - и нашим, и чешским - и с представителями бизнеса", - заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло. При этом он подчеркнул, что если несколько лет назад поиск инвестора был сверхзадачей, то с 2013 года стали своими силами развивать производство, пишет БЕЛТА.

"За это время предприятию удалось вернуть свою долю на рынке, доверие потребителя. Растут объемы потребления на внутреннем рынке. За I квартал почти на 300% вырос экспорт, половина которого - страны Европы, Китай. Самая большая проблема - кредитный портфель", - пояснил Александр Забелло. Тем не менее, по его словам, сейчас "Криница" работает с чистой прибылью. В результате преобразований изменилось отношение к предприятию Европейского банка реконструкции и развития.

"Делегация во главе с вице-президентом была на предприятии. Мы провели презентацию того, что делается, они попробовали продукцию, прошлись по производству. Уже сегодня специалисты из ЕБРР рассматривают более детально нашу производственную, маркетинговую политику и уже серьезно подошли к поиску инвесторов", - рассказал председатель "Белгоспищепрома".

 
 
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