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Установлен заказчик теракта в метро Петербурга

20.04.2017 14:21 — Разное | Ежедневник  
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Установлен заказчик теракта в метро Петербурга

Следователям удалось установить личность заказчика взрыва в метро Петербурга, рассказал глава ФСБ Александр Бортников.

Правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает «РИА Новости».

«Установлен», - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. При этом, по данным ТАСС, глава ФСБ ответил на вопрос словами «практически установлен».

Как сообщил РБК собеседник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и подтвердил источник, знакомый с ходом дела, ФСБ и СКР проверяют на причастность к теракту идеологов запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство». По словам источников, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе, от Ислама Атабиева по прозвищу «Абу Джихад».

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. В результате атаки погибли 14 пассажиров, более 100 пострадали. Позднее взрывотехники обезвредили еще одну бомбу на станции метро «Площадь Восстания».

На следующий день после атаки СКР назвал имя исполнителя теракта - им оказался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. 6 апреля стало известно о задержании восьми человек по делу о теракте - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве, отметили следователи, пишет РБК.

 
 
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Следователям удалось установить личность заказчика взрыва в метро Петербурга, рассказал глава ФСБ Александр Бортников.

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