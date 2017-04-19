Юниорская сборная Беларуси по хоккею выиграла у Латвии в первом матче плей-офф за выживания на чемпионате мира в Словакии — 2:0.



Фото: u18worlds2017.iihf.com

Белорусы имели игровое преимущество, но отличились на 39-й минуте, когда голом отметился один из лучших хоккеистов команды на турнире Игорь Мартынов. Латыши пытались отыграться, но подопечные Юрия Файкова удачно действовали в обороне, а на последней минуте Владислав Еременко отправил еще одну шайбу в ворота соперника — 2:0.

Беларусь U18: 1. Андрей Грищенко (25. Никита Толопило); 4. Дмитрий Дерябин — 19. Артем Борщев, 16. Дмитрий Кот — 2. Василий Филяев — 7. Игорь Мартынов; 8. Владислав Еременко — 24. Владислав Габрусь, 6. Иван Дроздов — 9. Артем Балтрук — 15. Андрей Павленко; 3. Дмитрий Саврицкий — 14. Илья Гурбан, 23. Павел Ажгирей — 18. Артем Аносов — 21. Сергей Сапего; 13. Максим Никитин, 11. Глеб Фирсов — 5. Владислав Ануфриенко — 17. Константин Дробыш.

Второй матч в серии до двух побед пройдет в пятницу.