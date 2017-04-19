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Лукашенко: компромисс с Россией — это не игра в одни ворота
20.04.2017 14:52 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе переговоров с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым Александр Лукашенко прокомментировал материалы отдельных СМИ о взаимоотношениях с Россией и "развороте Беларуси на Запад".
"Начинают в СМИ появляться разного рода измышления на тему кто кого обманул, а вот мы опять на коленях просим у России. Хочу вам сказать: мы ни перед кем никогда не стояли на коленях", — заявил Лукашенко.
По словам президента, сегодня в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России. На российских предприятиях, которые работают на финиш в Беларуси, производят комплектующие, материалы и прочее, работают более 10 миллионов человек. И помогая финишному производству, Беларусь помогает минимум 10, а то и 15 миллионам людей, которые работают в России.
Так, как Беларусь, ни одна республика не связана в сфере экономики с Российской Федерацией, подчеркнул белорусский лидер.
"Надо понимать: если Россия нас кредитует по каким-то направлениям, так мы ему платим, знаете, под 6%. 4,5-6% годовых под эти кредиты, притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят полпроцента. Все страны всегда получают определенные кредиты международных организаций или от каких-то спонсоров государств", — отметил Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам президента, в сфере кредитования экономики Россия не занимает первое место для Беларуси. На первом месте Китайская Народная Республика, которая предоставила нашей стране кредитную линию порядка 15 миллиардов долларов, и при этом "они не упрекают нас в том, что они нам помогают", сказал глава государства.
"Читая и наблюдая за всеми этими измышлениями, хочу сказать, что это не игра в одни ворота, это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда", — отметил президент.
В ходе встречи Александр Лукашенко также прокомментировал публикации и материалы некоторых СМИ о "развороте Беларуси на Запад".
"Слушайте, мы прекрасно понимаем свое место. Мы на Западе никому не нужны. А то, что мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну и безопасность, суверенитет, ее независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, так на это и надо работать", — констатировал Лукашенко.
В ходе переговоров президент Беларуси и губернатор Нижегородской области России обсудили и перспективы достижения взаимного товарооборота в 1 миллиард долларов.
На заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области 20 апреля в Минске обсуждаются перспективные направления сотрудничества нашей страны с российским регионом, в частности поставки автомобильной, дорожно-строительной, пассажирской, сельскохозяйственной техники, участие белорусских строительных организаций в возведении жилых комплексов в Нижегородской области.
Заявление Александра Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Первое место по кредитам для Беларуси занимает не Российская Федерация, а Китай, который не упрекает нашу страну в том, что помогает белорусской экономике, заявил...
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