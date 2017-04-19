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"Приговорите меня к смертной казни". В Гродно осудили двух молодых людей, которые убили таксиста
20 апреля судья огласил приговор по делу об убийстве таксиста в Гродно. Обвиняемые — двое молодых людей, которые, по версии следствия, «по предварительному сговору убили с особой жесткостью таксиста, завладели машиной, 250 рублями выручки, двумя долларами, пневматическим пистолетом».
Таксиста убивали с особой жестокостью — слесарными молотками и камнями. Машину со следами крови молодые люди кинули на дороге. Среди похищенных вещей оказались автомобильные зеркала, видеорегистратор, кусачки, провода стартера, подзарядки, карта памяти, мобильный телефон и другие вещи, находившиеся в салоне авто.
Государственный обвинитель просил для одного из обвиняемых Артура Канонича 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, для Александра Казюкевича — 24 года.
Суд приговорил Артура к 25 годам с конфискацией всего имущества, Александра — к 23 годам с конфискацией.
В своем последнем слове Артур говорил о том, что с обвинением в убийстве не согласен. Он уверял присутствующих в зале, что не мог бить таксиста в машине, и попросил суд не выносить ему приговор в 25 лет, а приговорить сразу к смертной казни. Молодой человек говорил спокойно, без эмоций, а вот его подельник плакал и просил прощения у родственников погибшего и своих родных.
Последнее слово на суде Александр зачитывал с бумаги. Он поздравил жену с днем рождения и попросил ее забыть о нем и начинать строить заново свою жизнь. С обвинением молодой человек согласен.
— Прокурор запросил такой срок, столько лет мы даже еще не прожили, но я не считаю его несправедливым, — сказал Александр. Он пообещал, что в тюрьме займется своей личностью, чтобы стать человеком, которые не способен на жестокость и насилие.
У сторон есть время, чтобы подать кассационные жалобы. Родственники убитого рассказали TUT.BY, что будут добиваться для обвиняемых пожизненного заключения.
Напомним, Гродненский
Два дня пропавшего водителя искали по всему городу. Сначала нашли его автомобиль Volkswagen Sharan около деревни Коптевка. Эксперты обнаружили в салоне следы крови. Неподалеку — в поле возле деревни Гибуличи —
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Государственный обвинитель запросил для одного из обвиняемых - Артура - 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а для Александра - 24 года. Адвокаты же...
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