20 апреля судья огласил приговор по делу об убийстве таксиста в Гродно. Обвиняемые — двое молодых людей, которые, по версии следствия, «по предварительному сговору убили с особой жесткостью таксиста, завладели машиной, 250 рублями выручки, двумя долларами, пневматическим пистолетом».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Таксиста убивали с особой жестокостью — слесарными молотками и камнями. Машину со следами крови молодые люди кинули на дороге. Среди похищенных вещей оказались автомобильные зеркала, видеорегистратор, кусачки, провода стартера, подзарядки, карта памяти, мобильный телефон и другие вещи, находившиеся в салоне авто.

Государственный обвинитель просил для одного из обвиняемых Артура Канонича 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, для Александра Казюкевича — 24 года.

Суд приговорил Артура к 25 годам с конфискацией всего имущества, Александра — к 23 годам с конфискацией.

В своем последнем слове Артур говорил о том, что с обвинением в убийстве не согласен. Он уверял присутствующих в зале, что не мог бить таксиста в машине, и попросил суд не выносить ему приговор в 25 лет, а приговорить сразу к смертной казни. Молодой человек говорил спокойно, без эмоций, а вот его подельник плакал и просил прощения у родственников погибшего и своих родных.

Последнее слово на суде Александр зачитывал с бумаги. Он поздравил жену с днем рождения и попросил ее забыть о нем и начинать строить заново свою жизнь. С обвинением молодой человек согласен.

— Прокурор запросил такой срок, столько лет мы даже еще не прожили, но я не считаю его несправедливым, — сказал Александр. Он пообещал, что в тюрьме займется своей личностью, чтобы стать человеком, которые не способен на жестокость и насилие.

У сторон есть время, чтобы подать кассационные жалобы. Родственники убитого рассказали TUT.BY, что будут добиваться для обвиняемых пожизненного заключения.

Напомним, Гродненский таксист Андрей Этель пропал в ночь с 13 на 14 августа 2016 года. В 2.30 он предупредил диспетчера о том, что больше не будет принимать заказы. Сказал, что едет домой, но дома так и не появился. Телефон мужчины стал недоступен примерно с трех часов ночи.

Два дня пропавшего водителя искали по всему городу. Сначала нашли его автомобиль Volkswagen Sharan около деревни Коптевка. Эксперты обнаружили в салоне следы крови. Неподалеку — в поле возле деревни Гибуличи — было найдено тело 33-летнего гродненца .