﻿ В выходные в Беларуси опять дожди и мокрый снег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В выходные в Беларуси опять дожди и мокрый снег

20.04.2017 15:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В выходные в Беларуси опять дожди и мокрый снег

По данным службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в выходные в Беларуси опять ожидаются дожди и мокрый снег.

"На этой неделе скандинавский антициклон обусловил в Беларуси холодную, но преимущественно без осадков погоду. Температурный фон понизился и соответствует второй половине марта. Но антициклон отступает, и уже завтра днем погода начнет меняться, но на тепло в ближайшие дни пока рассчитывать не приходится", – сказала заместитель начальника службы Светлана Рыбакова.

В пятницу ночью будет в основном без осадков, а утром и днем по северо-западной части Беларуси, где скажется влияние смещающегося со стран Балтии атмосферного фронта, ожидаются осадки (дождь, возможен мокрый снег) и сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью при небольшой облачности понизится до 1-7 градусов мороза. Днем небо затянет облаками, и дневные максимумы составят 4-10 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 12 градусов, пишет БЕЛТА.

В субботу погоду в стране будут определять фронтальные разделы циклона, путь которого пройдет по северу Европы, ожидается некомфортная и ветреная погода. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, утром и днем по северо-западу с мокрым снегом. На большей части территории Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - 4-11 градусов тепла.

В воскресенье погоду будут определять атмосферные фронты и более прохладные воздушные массы. Ночью преимущественно в северо-восточных и юго-западных районах, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - не выше 3-10 градусов тепла.

В понедельник, 24 апреля, сохранится неустойчивая погода, ночью по северо-восточной части страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем в западных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 5-11 градусов тепла.

Во вторник на территорию Беларуси начнут перемещаться теплые влажные воздушные массы с юго-запада Европы, в северо-западных регионах страны скажется влияние атмосферных фронтов. Преимущественно в северо-западных районах пройдут дожди. Станет теплее: температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем повысится до 10-17 градусов тепла.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Виктория Азаренко: Ощущаю себя психологическим лидером команды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика