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Бесплатные визы на 20 дней получат участники слета караванеров в Минске

20.04.2017 15:06 — Разное | Tut.by  
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Участники международного слета караванеров в Минске получат бесплатные визы в страну на 20 дней, сказал заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, пишет БЕЛТА. Международный слет караванеров пройдет на территории аэропорта Минск-1 с 28 апреля по 1 мая.

В минувшем году участники слета также получили бесплатные визы, но на время проведения мероприятия. В этом году с учетом опыта принято решение предоставить участникам возможность не только пообщаться между собой на мероприятии, но и ознакомиться с туристическими достопримечательностями, расположенными по всей стране. Караванеры смогут заказать экскурсии по Беларуси или посетить знаковые туробъекты самостоятельно. По словам Виталия Грицевича, в Беларуси организовано 40 автостоянок для кемпингов. Большую роль в этой работе играют сети АЗС, которые строят на своей территории стоянки, оборудованные для караванеров всем необходимым.

Слет караванеров пройдет в Беларуси с 28 апреля по 1 мая. В настоящее время участие в ралли караванеров подтвердили 550 автодомов — это около 1200 человек из 16 стран. Особый интерес к мероприятию проявили автотуристы из Германии, Финляндии, Польши, России, Молдовы, Латвии и Эстонии.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники международного слета караванеров в Минске получат бесплатные визы в страну на 20 дней, сказал заместитель директора Департамента по туризму...

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