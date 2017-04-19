Реконструкция и завершение строительства четырех крупных парков в столице запланированы на период 2017—2021 годов. Об этом, как пишет агентство «Минск-Новости» , сообщил во время заседания Мингорисполкома генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.



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Чиновник подчеркнул, что поскольку Фрунзенский и Московский районы остаются наименее озелененными, в первую очередь уделить внимание предлагается им и создать там по одному крупному благоустроенному парку, подходящему для проведения массовых мероприятий районного масштаба.

Так, во Фрунзенском планируется до 2020 года завершить строительство парка имени Уго Чавеса , 2-ю очередь которого намечено ввести в эксплуатацию уже в этом году. Это предусматривает оборудование пешеходных дорожек, торговой, детских игровых и спортивных площадок, а также зоны проведения массовых мероприятий на 2 тыс. посетителей и других объектов. В дальнейшем на территории парка появятся аттракционы, велодорожки, зоны для пикника, площадка для занятия экстремальными видами спорта, вдоль зеленой зоны — парковочные места и многое другое.

В Московском продолжится реконструкция парка имени Павлова. В нынешнем году там обновят входную группу, дорожно-тропиночную сеть, заменят обветшавшие малые архитектурные формы, сделают площадку для установки сборно-разборной сцены, поставят новые парковые торшеры. Как подчеркнул Кушнеревич, планируется не только максимально сохранить нынешнее озеленение зоны, но и выполнить дополнительные посадки. В 2018 году намечено разработать проект 3-й очереди реконструкции, а в 2019-м — реализовать его. На выходе в парк оборудуют спортивные площадки для занятий баскетболом и волейболом, обновят облик набережной, сделают дополнительные парковочные места вдоль парка и выполнят другие работы.

Кроме того, предлагается в 2020 году реконструировать парк «Курасовщина»: там запланировано оборудовать детские игровые зоны, спортивные площадки, зоны выездной торговли, а также площадку для проведения массовых мероприятий районного масштаба. В 2021-м озеленители хотят провести реконструкцию парка им. 50-летия Великого Октября.

Однако, как подчеркнул Кушнеревич, это не означает, что остальные зеленые зоны Минска останутся без внимания. Развитие других парков и скверов столицы также продолжится. В ходе заседания Мингорисполкома УП «Минскзеленстрой» было поручено разработать планы развития всех озелененных территорий города, уделив при этом внимание небольшим скверам и парковым зонам, расположенным в шаговой доступности от жилых домов.

Как подчеркнул главный архитектор Минска Павел Лучинович, сейчас в Минске 11 тыс. га озелененных территорий, что составляет более 30% городских площадей, в том числе 2,1 тыс. га — благоустроенные зеленые зоны. Генпланом Минска предусмотрено увеличить обеспеченность горожан ландшафтно-рекреационными зонами до 21 кв. м на человека.