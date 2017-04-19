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На трассе М5 под Жлобином Audi Q7 протаранил разделительное ограждение: водитель в коме
ДТП случилось 19 апреля, около 01.30, на территории Жлобинского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.
33-летний водитель Audi Q7 ехал по трассе М5 Минск — Гомель в направлении областного центра. На 216-м километре дороги он, предварительно, уснул за рулем, выехал на разделительную полосу и снес металлическую секцию ограждения островка безопасности.
С тяжелейшими травмами водителя госпитализировали в Жлобинскую районную больницу.
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Предварительно, мужчина уснул за рулем.
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