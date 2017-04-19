Экзамен для мотоциклистов на право управления мототранспортом усложнят. Об этом рассказал начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк во время онлайн-конференции , посвященной открытию мотосезона-2017.





Во время онлайн-конференции был поднят вопрос о том, что сдать на права категории А легко. Экзамен для будущих мотоциклистов прост: водитель должен уметь тронуться с места, затормозить, проехать по дощечке и проехать «восьмерку».

— Прорабатывается вопрос об изменении практического экзамена при сдаче прав на категорию А для мотоциклистов. Он будет значительно усложнен, в ближайшее время мы это предложение реализуем. Обязательно будет город, будет экстренное торможение, — отметил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Также во время онлайн-конференции читатель задал вопрос о том, что за отсутствие шлема мотоциклистов штрафуют, а за отсутствие экипировки — пока нет. Дмитрий Корзюк отметил, что со временем этот вопрос тоже будет вынесен на законодательный уровень.

— Считаю, что уважающий себя человек должен беспокоиться за собственную безопасность и одеваться соответствующе. Насколько корректно будет вносить этот вопрос на законодательный уровень… Он требует широкого обсуждения. Сегодня шлем — уже хорошо. Завтра мы придем и к экипировке, но сегодня говорить об этом рано. Если человек нашел возможность купить себе мотоцикл, то и защитную экипировку тоже сможет приобрести.

На сегодня в республике зарегистрировано около 415 000 единиц мототранспорта. Прирост в прошлом году составил около двух тысяч единиц. Все это мотоциклы категории А.