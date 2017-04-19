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Начальник УГАИ МВД: "В ближайшее время экзамен для мотоциклистов при сдаче на права значительно усложнится"

20.04.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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Экзамен для мотоциклистов на право управления мототранспортом усложнят. Об этом рассказал начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк во время онлайн-конференции, посвященной открытию мотосезона-2017.


Во время онлайн-конференции был поднят вопрос о том, что сдать на права категории А легко. Экзамен для будущих мотоциклистов прост: водитель должен уметь тронуться с места, затормозить, проехать по дощечке и проехать «восьмерку».

— Прорабатывается вопрос об изменении практического экзамена при сдаче прав на категорию А для мотоциклистов. Он будет значительно усложнен, в ближайшее время мы это предложение реализуем. Обязательно будет город, будет экстренное торможение, — отметил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Также во время онлайн-конференции читатель задал вопрос о том, что за отсутствие шлема мотоциклистов штрафуют, а за отсутствие экипировки — пока нет. Дмитрий Корзюк отметил, что со временем этот вопрос тоже будет вынесен на законодательный уровень.

— Считаю, что уважающий себя человек должен беспокоиться за собственную безопасность и одеваться соответствующе. Насколько корректно будет вносить этот вопрос на законодательный уровень… Он требует широкого обсуждения. Сегодня шлем — уже хорошо. Завтра мы придем и к экипировке, но сегодня говорить об этом рано. Если человек нашел возможность купить себе мотоцикл, то и защитную экипировку тоже сможет приобрести.

На сегодня в республике зарегистрировано около 415 000 единиц мототранспорта. Прирост в прошлом году составил около двух тысяч единиц. Все это мотоциклы категории А.

 
 
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Об этом во время онлайн-конференции сказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

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