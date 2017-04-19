Бело-сине-красные полосы на форме хоккеистов ХК «Брест» никакого отношения к российскому флагу не имеют, сообщил TUT.BY исполняющий обязанности директора клуба Сергей Щипанов.



Кадр: Ponte records

В конце прошлой недели в интернете разместили запись драки хоккеистов юношеских (U16) команд «Бреста» и словацкого «Кошице» на пасхальном турнире Easter cup 2017 в чешском городе Мост. При этом брестские хоккеисты на кулаках сражались не только со своими соперниками, но и с арбитрами.

Помимо факта самой драки, внимание пользователей интернета также привлекли бело-сине-красные полосы на рукавах формы ХК «Брест». Председатель областной организации Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Масловский посчитал, что это российский флаг и направил обращение в Министерство спорта и туризма с требованием «прекратить практику выступления белорусских команд под символикой других стран», «принять исчерпывающие меры по недопустимости подобных ситуаций впредь», а также установить заказчика формы и взыскать с него материальный вред.

Видео: Ponte records

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В руководстве клуба с позицией социал-демократов не согласны.

«Это (цвета на рукавах — TUT.BY) никакого отношения к российскому триколору не имеет. Это цвета логотипа хоккейного клуба «Брест», — сообщил Сергей Щипанов.

Федерация хоккея Беларуси выступила с осуждением подобного поведения на льду.

«Ассоциация ФХБ считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация находится в контакте со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в г. Мост (Чехия), и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь. По итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско-преподавательского состава детско-юношеской хоккейной школы хоккейного клуба «Брест», — сообщается на сайте федерации.

Ход проверки по факту драки хоккеистов Сергей Щипанов отказался комментировать. В управлении спорта и туризма Брестского облисполкома также воздержались от оценок до результатов расследования инцидента.

По одной из версий причиной потасовки стало судейство. Ранее тренер-преподаватель ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию Бреста Василий Хевук сообщил СТВ, что обстановка на арене начала накаляться после того, как капитану команды была нанесена травма.

— Даже если судья не заметил нарушение (да может быть и игрок сыграл по правилам). Но сам факт того, что ребенок лежит на льду, означает, что нужна пауза, остановка игры, чтобы ему оказали помощь. (…) Да, мы поступили неправильно, это факт. Но когда нам не дают в правильной хорошей борьбе показать на что мы способны, как мы можем играть, действительно ребята начинают срываться. А это тяжело, — сообщил тренер журналистам.