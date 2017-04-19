На сотрудников белорусского «Приорбанка» завели уголовное дело за то, что они не обратили внимание белорусских правоохранителей на странные переводы больших сумм денег.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресек деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тыс. держателей платежных карт из 29 стран.

Преступники занимались компрометацией кредитных карт с помощью компьютерных технологий и вредоносных программ. Для этого они создали несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивную компанию по разработке программного обеспечения.

Хакеры связывались с легальными платежными сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций, а похищенное переводили на банковский счет на Кипре. Поскольку суммы были небольшими, им несколько месяцев удавалось быть незамеченными.

Сумма ущерба превысила 8 млн евро. Четыре участника группы, включая лидера, были задержаны в Беларуси.

Как сообщил 20 апреля начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Сушко, четыре месяца на счет в «Приорбанке» поступали различные суммы от разных людей, затем их перевели в Кипр, оттуда в Латвию и там обналичили, рассказал 20 апреля, пишет TUT.by .

Белорусские правоохранители узнали о преступлении только через два года после сообщения коллег из Германии. В итоге против сотрудников банка возбудили уголовное дело по ста. 428 УК (служебная халатность). Банк же перевел более 350 тыс. долларов для возмещения ущерба.

«На начальном этапе сотрудники банка не могли выявить эти операции, это понятно. Но я говорю о последующих шагах. Должна быть создана система безопасности, чтобы реагировать на такие происшествия», - отметил Сушко.