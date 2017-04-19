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Большинство - рабочие. Желающих трудоустроиться за границей минчан стало больше

20.04.2017 16:33 — Разное | Tut.by  
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В январе — марте по трудовым контрактам, подписанным и зарегистрированным в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, на работу за пределы страны выехали 420 человек, за такой же период прошлого года — 337. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Анализ показывает, что география трудоустройства в этом году расширилась. Около половины мигрантов (191) направилось в Россию, 87 — в Польшу, 44 — в Литву, 20 — в США. Также белорусы поехали в Японию, Великобританию, Китай, Корею, Чехию, Италию, Арабские Эмираты, Латвию, Гонконг, Норвегию, Финляндию, во Францию, в Турцию и на Тайвань.

По рабочим специальностям трудоустроились 72 %, в сферу торговли и обслуживания — 19 %. Сельским хозяйством занялись 8 %. И 1 % от выехавших заполнил вакансии квалифицированных работников и специалистов.

— В Минске лицензии МВД Республики Беларусь на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами страны, имеют 72 субъекта хозяйствования, — отметил Юрий Баранов. — Из них 5 занимаются трудоустройством студентов во время летних каникул.

 
Теги: Минск
 
 
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География трудоустройства в этом году тоже расширилась.

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