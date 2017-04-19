Александр Лукашенко указом от 20 апреля откорректировал генеральный план Могилева до 2025 года. Изменения в документ внесены с учетом элементов обустройства города, согласованных во время рабочей поездки президента в Витебскую и Могилевскую области 14 ноября 2016 года, сообщает пресс-служба главы государства.



Президент и руководители Могилева и Могилевской области на площади Славы областного центра 14 ноября 2016 года. Фото: president.gov.by

В границах Могилева планируется завершить застройку ряда жилых районов, включая микрорайоны Казимировка, Спутник, Солнечный, а также в границах улиц Криулина — Турова, Стасова — Гришина и других.

В застроенной части города предусматривается завершение формирования районов усадебного строительства в микрорайонах Гребенево, Дары, Дачный, Городщина, Сараканайск, по проспекту Шмидта, в квартале улиц Аграрной — Слепокурова, а также размещение объектов социальной инфраструктуры преимущественно в районах нового строительства.

Предусмотрена комплексная реконструкция жилых территорий, в том числе осуществление сноса ветхого жилья, выноса и переноса вредных предприятий в отдельные перспективные промзоны, проведение мероприятий по восстановлению исторической застройки города и другое.

— Реализация мероприятий, предусмотренных генеральным планом, позволит применять обоснованные планировочные решения по территориальному развитию города, рациональному зонированию его территорий для нужд городского строительства, повысить качество жизни населения за счет возведения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, — сообщает пресс-служба Лукашенко.



Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

Вместе с тем, накануне более 230 жителей Могилева обратились к Александру Лукашенко с просьбой отложить утверждение генплана города в связи с необходимостью дополнительного изучения и принятия научно обоснованных решений по Печерскому лесопарку, пишет БелаПАН .

— В последнее время парк значительно пострадал, как по объективным причинам (болезни зеленых насаждений), так и из-за отсутствия должного внимания к проблемам лесопарка. Разработанный генеральный план предлагает решения, которые, по сути, узаконивают произошедшие негативные изменения и ведут к дальнейшему ухудшению ситуации, — говорится в обращении, направленном главе государства общественной инициативой «Сохраним Печерский лесопарк».

Инициатива была создана в Могилеве 12 января группой экологических активистов, которые выступают за сохранение городского Печерского лесопарка.

Как отмечают подписавшие обращение, по новому генплану вся территория Печерского лесопарка переводится в статус районных парковых территорий, что лишает его статуса уникального природного объекта, каким он фактически является.

— По предлагаемому генплану, большая территория лесопарка и зеленых насаждений со стороны Минского шоссе переводится в спортивную зону с высокими рекреационными нагрузками без учета их влияния на водоохранную и прибрежную зоны Печерского озера, — указывается в письме.

Активисты отмечают, что также предполагается изъятие части зеленых насаждений лесопарка под административно-торговый центр в районе пересечения улицы Пашковской и 2-го переулка Некрасова.

Экологические активисты добиваются внесения изменения в генеральный план Могилева, обозначив регламент использования Печерского лесопарка как территории природного ландшафта, сохраняемого в естественном состоянии.

Могилевчане предлагают не застраивать территорию питомника, как это предполагается по генплану, а использовать ее как буферную парковую зону для снижения нагрузки на естественную природную часть лесопарка. Микрорайон новостроек Спутник уже заселен, и люди часто ходят гулять в лесопарк.

— Возраст находящихся в питомнике растений указывает на то, что эта территория уже сформирована как готовый парк, нуждающийся лишь в благоустройстве. Просим отложить окончательное решение по утверждению генерального плана Могилева до проведения необходимых научных изысканий и содействовать их проведению, — отмечается в письме.

В марте директор Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Александр Пугачевский сообщал активистам, что предварительная оценка Печерского лесопарка в качестве потенциальной особо охраняемой природной территории может быть проведена в мае-июне текущего года, после начала активной вегетации растительности.