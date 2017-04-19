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Белорусские вузы будут принимать на учебу абитуриентов из ДНР ЛНР

20.04.2017 16:39 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские вузы будут принимать на учебу абитуриентов из ДНР ЛНР

Постановлением Министерства образования №31 внесены изменения и дополнения в Положение о приемной комиссии учреждения высшего образования. В частности в обязанности комиссии теперь входит прием документов от абитуриентов из ЛНР И ДНР.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом уточняются функции приемной комиссии – в рамках своей компетенции она также обеспечивает. Отныне она будет также обеспечивать "организацию и проведение собеседования для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание, в случае предоставления ими документов, подтверждающих их проживание и обучение на вышеуказанных территориях, поступающих в учреждения высшего образования при наличии вакантных мест, установленных планами приема".

Помимо этого документом оговаривается, что приемные комиссии будут брать на себя организацию приема заявлений о допуске к собеседованию у абитуриентов, прошедших обучение в профильных классах педагогической и поступающих на педагогические специальности, и выдачу выписки из протокола заседания комиссии по проведению собеседования с указанными лицами.

Также определено, что в случае проведения общего конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) в заявлении, поданном в приемную комиссию, перечисляются все специальности группы специальностей. При автоматизированном зачислении перечисляются все специальности группы специальности (группы факультетов, факультета) в порядке приоритетности, установленной абитуриентом.

Окончательное информирование абитуриентов о ходе приема документов осуществляется не позднее 12.00 в день, следующий за последним днем приема документов.

Кроме того, документом уточнены функции председателя приемной комиссии, порядок регистрации документов абитуриентов, отдельные вопросы проведения вступительных по дисциплинам «Творчество» и «Физическая культура и спорт».

Постановление вступает в силу 22 апреля 2017 года.

 
 
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Постановлением Министерства образования №31 внесены изменения и дополнения в Положение о приемной комиссии учреждения высшего образования. В частности в...

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