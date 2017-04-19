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Экзамен на права для мотоциклистов в Беларуси сделают сложнее

20.04.2017 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Экзамен для мотоциклистов на получение водительского удостоверения категории "А" значительно усложнят в Беларуси, заявил в четверг начальник УГАИ МВД республики Дмитрий Корзюк.

Экзамен на права для мотоциклистов в Беларуси сделают сложнее
© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ проведет акцию "Внимание, мотоциклист!" 23 апреля

Весной в Беларуси вновь участились несчастные случаи с водителями мотоциклов — многие из них заканчиваются смертью мотоциклистов. Многие эксперты полагают, что причиной тому становится не только излишняя горячность любителей двухколесного транспорта, но и простота получения водительских прав.

"Прорабатывается вопрос об изменении практического экзамена при сдаче прав на категорию "А" для мотоциклистов. Он будет значительно усложнен, в ближайшее время мы это предложение реализуем. Обязательно будет город, будет экстренное торможение", — заявил Корзюк в ходе онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.

Вопрос экипировки также скоро будет вынесен на общественное обсуждение: наличие спецодежды планируют сделать обязательным.

"Считаю, что уважающий себя человек должен беспокоиться за собственную безопасность и одеваться соответствующе. Насколько корректно будет вносить этот вопрос на законодательный уровень… Он требует широкого обсуждения. Сегодня шлем — уже хорошо. Завтра мы придем и к экипировке, но сегодня говорить об этом рано. Если человек нашел возможность купить себе мотоцикл, то и защитную экипировку тоже сможет приобрести", — отметил Корзюк.

Согласно статистике Госавтоинспекции, в Беларуси зарегистрировано 415 тысяч единиц мототранспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди нововведений, которые появятся в экзамене для мотоциклистов - езда по городу и экстренное торможение.

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