На рынке бюджетных автомобилей становится все жарче. Новый бренд Ravon пробивает очередное ценовое дно — купить новый автомобиль с «автоматом» можно за 7900 долларов. AUTO.TUT.BY опробовал весь модельный ряд, чтобы ответить — будет ли перелом на рынке бюджетных авто?





Американский узбек

Автомобили Ravon — это знакомые модели Chevrolet, которые собирают в солнечном Узбекистане. Завод раньше работал под брендом UZ-DAEWOO и выпускал до боли знакомые «Нексии» и «Матизы».

После официального ухода Opel и Chevrolet из России, американцы из концерна General Motors слегка видоизменили свои популярные модели, назвали их новым именем и запустили в серию на производственных мощностях в Узбекистане. Имя, кстати, тоже узбекское. Если верить производителю, Ravon переводится как «легкий путь».

Бренд Ravon занял нижнюю строчку в портфолио брендов концерна General Motors, доступных на нашем рынке. Официальным дилером марки в Беларуси стала компания «МультиМоторс», уже продающая Chevrolet и Cadillac.

«В качестве General Motors мы уверены на 100%. На заводе в Узбекистане автомобили проходят контроль качества по общемировым стандартам концерна. И очень радует, что это качество предлагается белорусам по очень доступной цене» — считает директор компании «МультиМоторс» Сергей Жлобо.

Колесницы легкого пути

На выбор покупателя Ravon предлагает три модели с весьма оригинальными названиями: R2, R3 и R4. Эти машины мы уже видели на дорогах. Ravon R2 — это Chevrolet Spark, Ravon R3 — это Chevrolet Aveo, Ravon R4 — это Chevrolet Cobalt. Отличия только в дизайне и в гамме силовых агрегатов.





Осмотрим модели по порядку, начиная с младшей. Ravon R2 производитель называет преемником растиражированного Matiz. На выбор предлагается три комплектации.







Никаких «роботов» и вариаторов. Производитель предлагает классический, надежный гидромеханический «автомат» производства японской компании Aisin. Передач всего четыре, да больше и не надо для городской машины. Мотор только один — 1250 кубиков и 85 «лошадок». К связке мотор-коробка претензий нет — в городских условиях все работает четко.

Сравнить с конкурентами не получится — в сегменте ситикаров Ravon R2 единственный представитель на нашем рынке. Европейские машины такого класса сделаны, конечно, приятнее. И шумоизоляция получше, и материалы отделки подороже, но и цена выше на 20%. Бывшая в употреблении Skoda Citygo на авторынке Ждановичах стоит как новый R2 из салона.





Ravon R3 в детстве был Aveo, хотя этот автомобиль производитель называет преемником Nexia. Удобный бюджетный седан, по сравнению со старой Nexia — просто верх комфорта.







Под капотом — цепной мотор объемом 1,5 литра в паре с шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом». Отличная, сбалансированная связка — хороша и для города, и для трассы. К слову, эта модель АКПП долгое время ставилась на европейские Opel. Теперь производство моторов и трансмиссий локализовали в Узбекистане, и удачный агрегат приехал к нам по доступной цене.

Если R2 предлагается только с АКПП, то R3 можно купить и с «механикой». Мотор только один — мощностью 105 «лошадок». С ним машина бодро разгоняется и «есть» около 9 литров на сотню при спокойной езде по городу.





Тот же самый мотор можно найти и под капотом R4. Мы немного проехались на машине с пятиступенчатой «механикой» и пришли к выводу, что АКПП будет более удачным вариантом для этого седана. Механической коробке не хватает шестой передачи. Ее наличие сделало бы более комфортным передвижение по трассе — и тише, и экономичнее.

Почем Ravon для народа?

Модель R2 в базовой комплектации можно купить за 15 тысяч рублей. Базовый R3 обойдется всего на 200 рублей дороже. С такой ценой он станет серьезным конкурентом Renault Logan, цена которого стартует с 16 500 рублей.

За 19 800 рублей можно стать владельцем Ravon R4 в максимальной комплектации. В этой машине будет все нужное для жизни.

— Пока реальный план продаж — 250 автомобилей в год, а оптимистичный прогноз на будущее — тысяча авто. Покупателям мы предоставляем все инструменты финансирования: примем в trade-in любой автомобиль, подберем кредит, работаем с лизингом, — сообщил руководитель отдела продаж Константин Березовик.