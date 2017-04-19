Приорбанк прокомментировал заявление Следственного комитета о том, что против сотрудников банка возбудили уголовное дело за халатность с операциями хакеров.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Руководством Приорбанка направлен запрос в Следственный комитет с просьбой предоставления информации о расследовании в рамках уголовного дела, в котором фигурируют сотрудники банка. Информацией о том, что операционная деятельность Приорбанка осуществлялась с нарушением требований законодательства Республики Беларусь, мы не располагаем, - сообщили FINANCE.TUT.BY в банке.

Напомним, сегодня начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Сушко сообщил, что международная преступная группировка украла более 8 миллионов евро с иностранных банковских счетов и перевела на счет Приорбанка.

Уголовное дело о хищениях с банковских карт расследовал Европол, несколько фигурантов задержали в Беларуси. Деятельность преступников затронула более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран, ущерб превысил 8 миллионов евро.

По данным следователей, на протяжении 4 месяцев похищенные деньги переводили на счет в Приорбанке, открытый на белорусское юридическое лицо. Деньги поступали регулярно в разных суммах от разных людей. После деньги были переведены в Кипр, затем в Латвию, а там — обналичены.

Однако белорусские правоохранительные органы узнали о преступлении только через два года после сообщения коллег из Германии. Против сотрудников банка возбудили уголовное дело по статье 428 Уголовного кодекса Беларуси «Служебная халатность».