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Президент Молдовы приедет в Беларусь перенимать опыт

20.04.2017 18:15 — Разное | Ежедневник  
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Президент Молдовы приедет в Беларусь перенимать опыт

Президент Молдовы Игорь Додон совершит официальный визит в Беларусь по приглашению главы белорусского государства Александра Лукашенко. Визит предварительно запланирован на 13-14 июля текущего года.

Об этом Игорь Додон сообщил во время передачи в эфире общественного телевидения Молдовы. Президент отметил, что получил приглашение совершить официальный визит в Беларусь от своего коллеги Александра Лукашенко в ходе встречи с ним в рамках прошедшего в Бишкеке Высшего Евразийского экономического совета.

Игорь Додон подчеркнул, что Молдова должна брать пример с Беларуси, которая добилась успеха по многим направлениям.

"Посмотрите на Беларусь, как она развила свою экономику. Что происходит с сельским хозяйством, сколько рабочих мест было открыто, что происходит с инфраструктурой. В большинстве международных рейтингов она находится на строчках гораздо выше, чем Молдова", – сказал Игорь Додон.

 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон совершит официальный визит в Беларусь по приглашению главы белорусского государства Александра Лукашенко. Визит предварительно...

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