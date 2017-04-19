На видео, снятом специалистами информационного центра РУП БелАЭС, можно проследить, как многотонный корпус реактора, изготовленный в Волгодонске, перегружают с железнодорожной платформы на специальный автомобиль и затем везут на площадку строительства станции.

Далее происходит установка корпуса для его последующего монтажа.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.