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Корпус для первого реактора БелАЭС прибыл на площадку станции
20.04.2017 18:38 — Разное | Sputnik Беларусь
На видео, снятом специалистами информационного центра РУП БелАЭС, можно проследить, как многотонный корпус реактора, изготовленный в Волгодонске, перегружают с железнодорожной платформы на специальный автомобиль и затем везут на площадку строительства станции.
Далее происходит установка корпуса для его последующего монтажа.
Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
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Пресс-служба БелАЭС опубликовала кадры прибытия корпуса для первого реактора атомной станции, которая строится в Островце. Смотрите на видео, как перегружали...
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