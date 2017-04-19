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Китай запустил в космос свой первый грузовой корабль
20.04.2017 18:48 — Разное | Ежедневник
Первый грузовой космический корабль Китая "Тяньчжоу-1" запущен с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).
Главной задачей "Тяньчжоу-1" является доставка грузов к модулю космической лаборатории "Тяньгун-2" и дозаправка топливом на орбите. Будут пополнены запасы для продолжения работы "Тяньгун-2", а также доставлено большое количество оборудования и материалов для космических экспериментов.
Как сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, космический корабль "Тяньчжоу-1" во время первого полета доставит в космос свыше 6 т грузов, пишет БЕЛТА.
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Первый грузовой космический корабль Китая "Тяньчжоу-1" запущен с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).
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