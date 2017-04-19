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Пауки накрыли поле паутиной в Новой Зеландии

20.04.2017 19:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Местные жители, приехавшие на поле со своими детьми, чтобы заняться спортом, заметили паутину, сообщает National Geographic Australia. После того, как люди подошли ближе, они увидели на паутине "черные штучки".

Ученые объяснили, что массовое переселение пауков было вызвано ливнями, обрушившимися на Новую Зеландию на минувшей неделе. Чтобы перебраться на новое место, небольшие пауки выпускают нити паутины и поднимаются в воздух с порывами ветра. В прошлом аналогичный феномен наблюдался в Пакистане и Австралии.

 
 
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Новозеландские пауки накрыли поле 30-метровой паутиной. Смотрите на видео, как развиваются на ветру волны из паутины.

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