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Киев утвердил план проведения "Евровидения-2017"

20.04.2017 21:22 — Разное | Ежедневник  
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Киев утвердил план проведения "Евровидения-2017"

Власти Киева утвердили программу официальных мероприятий международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщает "Укринформ", на протяжении двух недель понаблюдать за конкурсом прибудут около 20 тыс. иностранных туристов и в 2-3 раза больше внутренних, для которых готовится разнообразная развлекательная программа: 3D mapping show, развлекательные локации, Kyiv Art Week и много других развлечений.

Официальная церемония открытия "Евровидения" состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Красная дорожка конкурса расположится в этот же день на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца. Также 9, 11, 13 мая состоятся телевизионные шоу "Евровидения" (два полуфинала и финал), генеральные репетиции которых (при участии зрителей) запланированы на 8, 10, 12 мая в Международном выставочном центре. С 1 до 14 мая в КВЦ "Парковый" будет находиться Евроклуб, а с 4 до 14 мая на ул. Крещатик будет работать евровидийная деревня.

 
 
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Власти Киева утвердили программу официальных мероприятий международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

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