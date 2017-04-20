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Азаренко пожаловалась на плохую погоду в Минске и похвалила медицину
20.04.2017 20:11 — Разное | Sputnik Беларусь
В предстоящие выходные в Минске состоится полуфинальный поединок Кубка Федерации Беларусь — Швейцария. На матче в качестве психологического лидера сборной будет присутствовать Виктория Азаренко. В настоящее время теннисистка живет и тренируется в Минске.
© Sputnik/ Максим Костьян, Артем Бордовский
"Не раз повторяла: люблю Беларусь. Минск — пожалуй, самый чистый город, где когда-либо бывала. У нас хорошие продукты. Безусловно, есть вещи, которых не хватает. Увы, бананы еще в стране не стали расти", — сказала Азаренко на пресс-конференции в Минске в четверг.
По словам спортсменки, когда она была беременна, ей пришлось столкнуться с отечественной медициной. "Весьма впечатлилась подходом наших специалистов. Даже по сравнению с США у нас другой уровень — на порядок выше", — уточнила она.
"Единственное — с погодой проблема. Если бы она была лучше, отсюда можно было и не уезжать", — заключила спортсменка.
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