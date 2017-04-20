



Несмотря на наличие сформированной системы базовых инструментов взаимодействия, полноценного двустороннего диалога между бизнесом и государством все еще не получается.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного «Либеральным клубом», презентация которого состоялась на этой неделе. Исследователи указывают на существование в Беларуси инструментов взаимодействия бизнеса и государства, к которым они относят общественно-консультативные советы (ОКС), институт обращений, деятельность бизнес-союзов и ассоциаций и т.д.

Однако, несмотря на это, ситуация в сфере государственно-частного партнерства не способствует развитию взаимодействия и формирования диалога между государством и бизнесом, считают эксперты «Либерального клуба».

По мнению исследователей, это происходит по нескольким причинам. Так, к примеру, указанные инструменты относительно эффективны лишь в качестве дополнения к звонкам, встречам, мероприятиям и т.д. Кроме этого, они не являются в полной мере механизмом обратной связи: бизнес чаще всего может лишь донести свою позицию по определенным вопросам, но не быть уверенным в том, что она будет включена в повестку дня.

Исследователи также обращают внимание на личностный фактор при взаимодействии госорганов и субъектов хозяйствования, когда от главы того или иного ведомства зависит, желает он идти на контакт или нет.

Более того, низкая эффективность бизнеса в использовании инструментов взаимодействия, на взгляд исследователей, кроется в низкой результативности ОКС, обращений, общественного обсуждения и т.д.

Предложения от бизнеса – одни эмоции и никакого обоснования

Однако, на взгляд заместителя председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Валерия Бородени, власть и бизнес не слышат друг друга также и по несколько иным причинам.

По мнению Бородени, предложения, звучащие от бизнеса, зачастую слабые, не проработанные, основанные только на эмоциях, часто не имеющие никакого экономического обоснования.

«Я скажу так, что получить отзывы на законы, даже на узконаправленные, отраслевые, вообще очень сложно, часто люди не хотят их попросту читать, – считает депутат. – Нужно понимать, если уж вы выходите с каким-то предложением, то оно хотя бы должно быть обоснованным, разделяться большинством профессионального сообщества, задача которого формировать мнение внутри его самого. А если оно не будет этим заниматься, тогда власть возьмет на себя право диктовать правила данному профессиональному сообществу».

На его взгляд, желание видеть легкие решения, выдавать эмоциональные решения за какую-то консолидируемую позицию, в целом подрывают диалог между государством и бизнесом.

Многие ОКС – номинальны

Что же касается общественно-консультативных советов (ОКС), созданных в соответствии с директивой №4 при органах власти для обсуждения нормативно-правовых актов, затрагивающих ведение предпринимательской деятельности, эксперты признают, что многие из них сегодня номинальны.

Как отметила консультант отдела совершенствования деловой среды Минэкономики Татьяна Погодина, работа многих ОКС до сегодняшнего времени действительно носила формальный характер. Причина, на ее взгляд, была в том, что единственной функцией таких советов было рассмотрение нормативно-правовых актов. Если же какое-то ведомство не разрабатывало проекты нормативно-правовых актов, то не было и заседаний советов.

Однако, несмотря на формальность работы многих ОКС, некоторые из них и сегодня работают достаточно эффективно, все же признают эксперты.

«Например, совет, созданный при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), всегда оперативно откликается, присылает все законопроекты, прислушиваются к мнению каждой ассоциации, – рассказала юрисконсульт Ассоциации европейского Бизнеса Мария Карась. – Предлагаемые ими инициативы достаточно либеральны, даже сам бизнес не всегда готов идти на те изменения, которые они предлагают».

«А вот сложнее всего работать с ОКС, созданным при Министерстве сельского хозяйства», – признала Мария Карась.

По словам Татьяны Погодиной, ситуация с ОКС стала немного меняться в лучшую сторону после того, как в 2016 году вышло новое постановление о работе ОКС, согласно которому у данных структур появилась еще одна функция – обсуждение проблемных вопросов, затрагивающих интересы бизнеса. Кроме этого, согласно постановлению, работа советов должна быть открытой, вестись постоянно, а также состав советов должен быть представлен равным представительством бизнеса и государства.

В целом, надо признать, власть сегодня осознает необходимость перемен и заявляет об этом. Правда, как признают многочисленные эксперты, этого на сегодняшний день мало. Для того, чтобы бизнес и государство смогли наконец услышать друг друга, еще многое предстоит сделать. В частности, при подготовке документов, направленных на стимулирование деловой активности, которые подготовлены сегодня рабочей группой при Администрации президента, как бизнес-сообщество, так и независимые эксперты настаивают на том, что должно быть услышано мнение большинства.