В предстоящий уикэнд белорусов ждут небольшие четырехдневные каникулы. К Радунице, которую православные отметят во вторник, 25 апреля, прибавят выходной понедельник. AFISHA.TUT.BY традиционно предлагает обзор мероприятий на выходные дни в Минске, напоминая, что уже в эту пятницу в столице заработают аттракционы.

21 апреля:





Где: Национальная библиотека Беларуси, Центральная научная библиотека НАН Беларуси и другие Когда: 21 апреля, пятница, с 19.00 по 23.00 Сколько: бесплатно

Ежегодная международная акция в поддержку чтения пройдет в семи библиотеках Минска. Попасть на « Библионочь » можно 21 апреля с 19.00 до 23.00. Вход свободный.

Обуваемся поудобнее, собираем все, что может пригодиться во время вечернего путешествия, и отправляемся в библиотеку. Программа обещает быть насыщенной: семь библиотек — семь необычных тем и около 150 событий.





Когда: с 31 марта по 23 апреля Где: в 20 заведениях Минска Сколько: 26 рублей

Да, остался последний шанс сходить на азиатский «Гастрофест». Решайтесь уже! 20 ресторанов предлагают минчанам попробовать азиатские фуд-сеты по фиксированной цене — 26 рублей. А ведь в некоторых случаях размер сета позволяет заказать его на двоих, то есть ужин в ресторане может обойтись вам всего в 13 рублей на человека.

Полный список заведений и меню можно посмотреть тут .



Zimbio

Где: Академия искусств, ул. Чичерина, 1 Когда: 21 апреля с 15.00 Сколько: бесплатно

С 19 по 25 апреля в Минске пройдет фестиваль «Паўночнае ззянне». Основатель и программный директор фестиваля Ольга Чайковская ранее рекомендовала 4 мастер-класса, которые нельзя пропустить. Один из них от Карле Ахо, который пройдет уже в эту пятницу. Вот что она говорит об этом:

«Фінскі прадзюсар Каарле Ахо з’яўляецца адным з самых вядомых і паспяховых прадзюсараў у Фінляндыі. Яго папярэдні фільм „Фехтавальнік“, эстонска-фінская драма пра Эстонію часоў саветаў, была ў шорт-лісце „Оскара“ як найлепшы фільм на замежнай мове. А кампанія Каарле Making Movies OY з’яўляецца адной з самых буйных у Фінляндыі. Як аказалася, Каарле нават працаваў з беларусамі некалькі гадоў таму. Калісці беларускі рэжысёр-дакументаліст Віктар Аслюк здымаў і жыў у хельсінскай турме, Каарле Ахо быў тым самым фінскім прадзюсарам, які дапамагаў тады беларускаму рэжысёру. У Акадэміі мастацтваў Каарле раскажа пра сябе, пра тое, як заснаваць прадакш-кампанію і як не згубіцца і не разгубіцца ва ўмовах страшэннай канкурэнцыі ў свеце касавага і аўтарскага кіно», — рассказала Ольга Чайковская.

А еще посмотрите в программе , есть интересные фильмы.





Где: улицы Минска Когда: 21−23 апреля Сколько: бесплатно

В Минске стартовал « Фэст экскурсаводаў », основные экскурсии которого пройдут 22−23 апреля. На это время запланировано около 150 мероприятий.

«Фэст экскурсаводаў» традиционно приурочен к Международному дню памятников и исторических мест (18 апреля) и проводится в ближайшие к этой дате выходные. В этом году минчанам предлагаются не только традиционные походы по центру города, но и тематические экскурсии по столичным граффити, например. Благодаря таким экскурсиям горожане узнают об истории тех мест, возле которых они живут. Посмотреть полный список экскурсий и записаться на них можно тут.

Уже в пятницу можно сходить на экскурсию «Мінск медычны 100 год таму», которая начнется в 19.00 и расскажет о медицинских учреждених дореволюционного Минска, о некоторых удивительных способах лечения, а также традициях гигиены и благотворительности.

А в 20:00 часов начнется экскурсия «Районы, кварталы: история минского Уручья». Знали ли вы, что район принадлежал когда-то Радзивиллам? Нет?! Тогда срочно на экскурсию, где вы узнаете не только, какие баталии проходили вокруг этой деревни, но и историю становления современного Уручья.



korpus8.by

Где: «Корпус», пр-т Машерова, 9 Когда: 21 апреля, 20:00 Сколько: бесплатно

Команда CultHeroes из обители культурного центра «Корпус» в Минске созывают всех друзей на сходку «Героев культурного сопротивления». Здесь можно будет послушать музыку и потанцевать по новому полу.

А поиграет все 4 часа борец за «объединение Беларуси и Африки», абориген бетонных стен Cult center korpus, неутомимый шаман афро-бэйса Papa Bo Selektah, в миру Александр Богданов.

Все в каменные джунгли Корпуса! Вход свободный.

22 апреля:



Прессбол

Где: Чижовка Арена, ул. Ташкентская, 19 Когда: 22 апреля (12.40), 23 апреля (11.40) Сколько: от 10 рублей Купить билет

В холодном феврале белорусская национальная женская команда по теннису обыграла более рейтинговую команду Нидерландов. Следующим соперником белорусских девушек стала команда Швейцарии. Стало известно, что полуфинальный поединок пройдет на корте Чижовка-Арены на таком же покрытии «хард» как и было в феврале в матче против сборной Нидерландов. Матчи пройдут 22 и 23 апреля.

Игра Александры Саснович, Арины Соболенко, Ольги Говорцовой, Веры Лапко под руководством капитана Эдуарда Дуброва позволила команде Беларуси впервые в своей истории выйти в четверку сильных команд мира в розыгрыше Кубка Федерации. Команда Нидерландов была обыграна со счетом 4:1. Что ж, пожелаем им удачи и новых побед.



Фото использовано в качестве иллюстрации, Анжелика Василевская, TUT.BY

Где: парк «Тиволи», (ул.П.Глебки, за ТЦ «Скала») Когда: 22 апреля, суббота, с 13:00 до 18:00 Сколько: бесплатно

Общественное объединение защиты животных «Эгида» приглашает всех неравнодушных на благотворительную акцию «Дорога домой». В минском парке «Тиволи» коты и собаки будут искать себе новых хозяев.

Все животные на мероприятии здоровы, привиты, по возрасту стерилизованы. Каждого новоиспеченного владельца кота или собаки ждут подарки от организаторов и партнеров: корм, бесплатная консультация ветеринара и кинолога.

На акции будет организована развлекательная программа — посетители смогут увидеть выступления белорусских артистов, поучаствовать в розыгрышах, сделать моментальное фото. Для самых маленьких будет работать аниматор и аквагримеры.



Фото использовано в качестве иллюстрации, Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: Фитнес студия «Форма», ул. Притыцкого, 29, ТРК Тивали Когда: 22 апреля, 12:00 Сколько: бесплатно

Фитнес студия «Форма» проведет спортивное мероприятие «Весеннее фитнес-обострение». В программе: спортивные соревнования «Пройди полосу препятствий», представление новых групповых программ, открытие секции по единоборствам, дегустация спортивного питания, розыгрыши и другое.

Вход бесплатный. При себе иметь паспорт и спортивную форму.

Где: «Корпус», Машерова, 9 Когда: 22 апреля с 15.00 Сколько: бесплатно

А мы продолжаем гулять по фестивалю «Паўночнае ззянне» в Минске. Следующий мастер-класс, который по мнению основателя и программного директора фестиваля Ольги Чайковской нельзя пропустить:

«Ісландскі прадзюсар Антон Мані Свансан прыедзе ў Мінск прадстаўляць фільм „Каменнае сэрца“ і падзеліцца хітрыкамі пра тое, што значыць быць прадзюсарам у цывілізаванай краіне, што такое фестывальная стратэгія і як прадаваць сваё кіно. У гэтым Антон Мані Свансан нешта разумее, бо фільм „Каменнае сэрца“ быў паказаны на такой колькасці фестываляў, што стваральнікі збіліся з падліку. Акрамя таго, у Антона і рэжысёра фільма „Каменнае сэрца“ свая кінакампанія ў Ісландыі, і яны гатовыя абмяркоўваць пытанні супрацоўніцтва з беларускімі фільммэйкерамі».



yogam.com.ua

Где: «Верх», ул. Куйбышева, 22 Когда: 22 апреля, с 16:00 до 18:00 Сколько: 12 рублей (с парой — 20 рублей)

Вам хоть раз на глаза попадались картинки, где двое находятся в каких-то нереальных положениях, словно гравитация не про них. Так вот, эта практика называется Акройога. И в субботу, 22 апреля, у вас есть шанс попробовать ее на себе.

Что будет на мастер-классе: разминка, основные позы (научат как правильно балансировать), переходы из одного элемента в другой (можно снимать себя на видео и инстаграмить), растяжка (чтобы снять напряжение, дабы на следующий день вы могли встать, не мучаясь от боли в теле). Количество мест ограничено, поэтому переходите по ссылке вверху и ищите в описании мероприятия ссылку для регистрации.





Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. З. Азгура, 8) Когда: 22 апреля в 19.00 Сколько: 5 рублей Купить билет

В живом уголке музея Азгура выступит минская группа Kuba Kolasa, выпустившая в 2014 году мини-альбом «Рябой». Свое творчество коллектив позиционирует как «авангардный шансон». В нем сочетаются стихи, мелодекламация, музыкальный авангард, фолковые и латинские мотивы. Группа представит новую программу «Электростихоакустика».

Состав: Константин Степанец — голос, гитара, гиталеле; Максим Фролов — кнопочный аккордеон, Платон Медведев — электроника.



Кадр: «Муравейник»

Где: «Мир» Когда: 22 апреля, 21.40 Сколько: 5 рублей Купить билет

Не знаете какой фильм выбрать на фестивале «Паўночнае ззянне» в Минске? Во-первых, почитайте подробный гид от AFISHA.TUT.BY, а в эту субботу можно сходить на фильм «Мурашнiк».

Программный директор фестиваля — Ольга Чайковская: «Гэты фільм будзе цікава паглядзець жонкам, каб даведацца, што робяць іх мужчыны, калі сыходзяць у свае гаражы. Для мужчын гараж — гэта такое сакральнае месца, дзе ён можна пабыць сам-насам з сабой. Памятаю, у дзяцінстве мой бацька таксама хадзіў у гараж, і так как дзяўчат з сабой у гараж было браць не прынята, я ніколі не ведала, чым бацька там займаецца. Гараж у талінскім раёне Ласнамяэ складаецца з 700 ячэек, кожная з якіх жыве сваім жыццём. Акрамя таго, раён Ласнамяэ, як я абсалютна выпадкова даведалася, з’яўляецца раёнам — пабрацімам Партызанскага раёна ў Мінску. Цікава, што адбываецца ў Партызанскім раёне тым часам? Важна адзначыць, што сёлета на фестывалі ўпершыню фільмы за Балтыйскіх краін і дакументальныя фільмы. „Мурашнік“ красамоўна сведчыць пра абодва новаўвядзенні».



minsklarpfestival.org

Где: ЦЭХ, ул. Октябрьская, 16 Когда: 22, 23 апреля, начало в 9.00 Сколько: 30 рублей

Минский ларп-фестиваль приглашает всех, кто любит играть в ролевые игры живого действия, а также новичков, которые хотели бы попробовать что-то новое или больше узнать о ларпах, провести эти два дня, наполнив их новыми эмоциями, переживаниями и смыслами.

Фестиваль будет проходить сразу на нескольких площадках: Punkt (ул. Октябрьская, 23А), Столовка XYZ (ул. Фабрициуса, 4), Цэх (ул. Октябрьская, 16). Это значит, что у участников фестиваля будет возможность выбирать те ларпы, которые им больше нравятся. Организаторы фестиваля ожидают, что в программе будут ларпы разного жанра и с разными требованиями к опытности участников. Минский ларп-фестиваль приглашает также участников из других стран. Некоторые ларпы в программе будут проводиться по-английски.





Где: КЗ Минск, ул. Октябрьская, 5 Когда: 22 апреля, 19:00 Сколько: 15 — 22 рублей

Устроить из концерта настоящие домашние посиделки может только группа Sounduk во главе с актрисой Национального академического театра им Янки Купалы Анной Хитрик. Именно поэтому петь любимые поклонниками композиции и радовать новыми песнями музыканты будут в малом зале КЗ Минск 22 апреля.

— Мы очень любим этот зал. Только здесь ты видишь каждого зрителя как на ладони. Видишь глаза, каждую эмоцию. Я очень не люблю рассказывать, что мы придумали что-то такое вау. Для нас самое главное, чтобы зрителю было интересно. Премьеры у нас на каждом концерте — этим уже не удивишь. Поэтому приходите петь вместе с нами, делится хорошим настроением и смотреть друг другу в глаза, — призналась солистка коллектива Анна Хитрик.

23 апреля:



Праект Дзяржаўнай бібліятэкі архітэктара Георгія Лаўрова, канец 1920-х гадоў. Масіўнае кнігасховішча ў левай часцы будынка, пра якое пісаў Шчакаціхін, у выніку так і не будзе пабудавана.

Где: «Політэх», Клінічны гарадок, Акадэмія навук Когда: 23 апреля, 11.00 Сколько: бесплатно

Продолжаем исследовать «Фэст экскурсаводаў». Фестиваль преследует глобальную цель — активизация «творческой жилки» экскурсионного дела в Беларуси. В воскресенье можно сходить на экскурсию «Новы Менск» Георгія Лаўрова.

«У канцы 1920-х гадоў у паўночна-заходняй часцы Мінска за Камароўкай уздоўж Барысаўскага тракта пачалі ўзводзіцца будынкі ў новым архітэктурным стылі. Паводле праектаў архітэктара Георгія Лаўрова тут вырасталі будучы „політэх“, клінічны гарадок, пачалася праца над будынкам будучай акадэміі навук БССР. У тагачаснай прэсе гэты раён сталіцы пачаў называцца „Новым Менскам“, з якога, па словах гісторыка архітэктуры Міколы Шчакаціхіна, павінны быў ажыцяўляцца наступ на стары мяшчанскі Мінск. У межах экскурсіі мы наведаем універсітэцкі гарадок БНТУ і 1-ю клінічную бальніцу, пабачым якая частка комлекса акадэміі навук узведзена паводле праекта Лаўрова ».



Фото использовано в качестве иллюстрации, Валентин Михальцов, TUT.BY

Где: Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2 Когда: 23 апреля (с 13.00), 24 апреля (с 12.00) Сколько: полный входной билет 6 рублей

Получить заряд энергии от « Мотовелоэкспо » можно в эти выходные в Минске. Рок, панк-рок, блюз, рокабилли, фолк-рок — живая музыка будет сопровождать выставку во все дни мероприятия.

Бренды и компании представят всевозможные модели мотоциклов и велосипедов, экипировку, запчасти и аксессуары. Эксперты помогут сделать верный выбор к открытию мото-и велосезона. Многое можно будет купить на месте.

Билет для тех, кто в экипировке (мото, вело) по предъявлению водительского удостоверения категории, А — 4 рубля. Детский билет (от 5 до 12 лет) — 3 бел. руб. Дети от 0 до 4 лет — свободный вход.



velotver.ru

Где: Парк Медвежино Когда: 23 апреля, 10:00 Сколько: вход для всех зрителей на соревнования свободный

23 апреля в лесопарке Медвежино (со стороны ул. Пономаренко) состоится открытие велосезона кросс-кантри. Если вы устали от зимы и от городской серости, если непреодолимо тянет на свободу — велофестиваль «Медвежино» для вас. Весенний лес, активности на свежем воздухе и, конечно же, велосоревнования в стиле кросс-кантри, можно увидеть и найти здесь.

Беговелогонка стартует в 10:00. Приехать можно всей семьей, ведь в программе еще детская игровая зона, веревочный парк, бесплатный прокат беговелов, мелкий ремонт велосипедов, горячий чай и еда.

Напоминаем, предварительная регистрация для участников соревнования открыта до 24:00 часов 22.04. А для зрителей на соревнования и другие активности — просто свободный вход.





Где: ул. Октябрьская. Когда: 23 апреля, 18.00 Сколько: бесплатно

«Фэст экскурсаводаў» дойдет и до центра города. Улица Октябрьская сейчас полная противоположность этой улицы лет 200 назад. Чистая, популярная и в разноцветных граффити ну никак не ассоциируется со зловонной, неасфальтированной рабочей окраиной города. Для того чтобы узнать о трансформации района и улицы, многого не надо — всего лишь прийти на экскурсию.

24 апреля:





Где: Кинотеатр «Мир» Когда: 24 апреля, 19.00 Сколько: 5 рублей Купить билет

Что там будет с погодой — непонятно, а в кино сходить, да еще и на хороший фильм, всегда приятно. Напомним, есть подробный гид от AFISHA.TUT.BY по фестивалю «Паўночнае ззянне», а в понедельник можно посмотреть таинственную историю, которая стала Эстонским претендентом на Оскар-2017.

По сюжету в маленьком эстонском городе, где все про всех знают, в школьного учителя стреляют сразу после того, как он снимает деньги со своего банковского счета. После он в коме, а его мать Эльза, которая попала в ловушку несчастливого брака, вынуждена ухаживать за больным сыном. Черная комедия разворачивается, когда к бессознательному учителю заходят друзья и выдают свои тайны, а желание Эльзы вырваться из клети рядовой жизни преобладает материнские чувства.





Где: Граффити, пер. Калинина, 16 Когда: 24 апреля, 23:00 Сколько: 6 руб

А поздним вечером можно заглянуть в Граффити. Здесь будет "техно-пати". Четкая работа, ровный ритм, бесперебойность и износостойкость — только качественный «Механизм» прозвучит от D. Side, Sarkai, Paccard и Acid Brothers.

На входе чек-бар.

25 апреля:





Где: Белорусская государственная филармония, пр-т Независимости, 50 Когда: 25 апреля в 19.00 Сколько: 9 — 15 рублей Купить билет

Один из первых электромузыкальных инструментов — терменвокс можно услышать на концерте Государственного камерного оркестра Республики Беларусь 25 апреля. Солистка — Олеся Ростовская (Россия), дирижер — заслуженный артист России Евгений Бушков.

Терменвокс — музыкальный инструмент, у которого нет ни струн, ни клавиш. Только две антенны, одна из которых отвечает за громкость, а другая — за высоту тона. Это инструмент, на котором играют движениями рук в воздухе, без прикосновения.

В программе: А. Онеггер — Симфония № 2; Й. Шиллингер — концерт для терменвокса с оркестром; О. Ростовская — концерт для терменвокса с оркестром (мировая премьера); произведения Глюка, Чайковского, Гершвина в обработке для терменвокса с оркестром.