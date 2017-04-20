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По подозрению в нападении на автобус "Боруссии" задержали гражданина России
Полиция Германии задержала по подозрению в причастности к взрывам у автобуса дортмундской «Боруссии» гражданина России, 28-летнего Сергея В., сообщает
В свою очередь
В заявлении, распространенном прокуратурой, говорится, что Сергей В. мог действовать по финансовым мотивам, рассчитывая на то, что цена акций «Боруссии» снизится после нападения на автобус с игроками.
Напомним, 11 апреля перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с командой «Монако» около автобуса, перевозившего команду «Боруссии» произошли взрывы. При взрыве
Сразу же после взрыва в Дортмунде на месте преступления было
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В заявлении, распространенном прокуратурой, говорится, что Сергей В. мог действовать по финансовым мотивам, рассчитывая на то, что цена акций "Боруссии" снизится...
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