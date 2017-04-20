Полиция Германии задержала по подозрению в причастности к взрывам у автобуса дортмундской «Боруссии» гражданина России, 28-летнего Сергея В., сообщает Bild .



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В свою очередь AP уточняет , что у подозреваемого двойное гражданство — Германии и России.

В заявлении, распространенном прокуратурой, говорится, что Сергей В. мог действовать по финансовым мотивам, рассчитывая на то, что цена акций «Боруссии» снизится после нападения на автобус с игроками.

Напомним, 11 апреля перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с командой «Монако» около автобуса, перевозившего команду «Боруссии» произошли взрывы. При взрыве пострадали защитник «Боруссии» Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.

Сразу же после взрыва в Дортмунде на месте преступления было найдена записка , в которой упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого «Исламского государства». Поэтому, говорится в записке, спортсмены и другие известные личности «в Германии и других странах-крестоносцах» значатся в «смертном списке» ИГ. Автор письма заявил, что это будет действовать до тех пор, пока немецкие Tornado не будут выведены из Сирии и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.