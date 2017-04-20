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"Свидетелей Иеговы" запретили в России

21.04.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Верховый суд РФ признал организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" экстремистской и запретил ее деятельность в России.

Заседание по поводу "Свидетелей Иеговы" прошло в России накануне вечером, а рассматривать дело начали еще 5 апреля.

Поводом для запрета деятельности организации послужили результаты проверок. Так, российский Минюст заявил о том, что "Свидетели Иеговы" распространяют экстремистскую литературу, также ведомство обнаружило экстремизм в деятельности одного из отделений организации в Биробиджане (город в Еврейской автономной области РФ).

В итоге 20 апреля Верховный суд России постановил запретить деятельность "Свидетелей Иеговы" в стране. Помимо этого, решено конфисковать имущество организации в пользу государства.

"Свидетели Иеговы" появились в Беларусь в 1994 году, а регистрацию получили в 1997-м. Сейчас в республике насчитывается более двух десятков организаций этого течения. Более года назад часть из них планировали решить регистрации, однако до сих пор информации об этом не поступало.

По оценкам сектоведов, в Беларуси зафиксирована деятельности практически тысячи разных религиозных течений и групп.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси религиозная организация действует с 1994 года, а официальную регистрацию получила в 1997-м.

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