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"Свидетелей Иеговы" запретили в России
21.04.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Верховый суд РФ признал организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" экстремистской и запретил ее деятельность в России.
Заседание по поводу "Свидетелей Иеговы" прошло в России накануне вечером, а рассматривать дело начали еще 5 апреля.
Поводом для запрета деятельности организации послужили результаты проверок. Так, российский Минюст заявил о том, что "Свидетели Иеговы" распространяют экстремистскую литературу, также ведомство обнаружило экстремизм в деятельности одного из отделений организации в Биробиджане (город в Еврейской автономной области РФ).
В итоге 20 апреля Верховный суд России постановил запретить деятельность "Свидетелей Иеговы" в стране. Помимо этого, решено конфисковать имущество организации в пользу государства.
"Свидетели Иеговы" появились в Беларусь в 1994 году, а регистрацию получили в 1997-м. Сейчас в республике насчитывается более двух десятков организаций этого течения. Более года назад часть из них планировали решить регистрации, однако до сих пор информации об этом не поступало.
По оценкам сектоведов, в Беларуси зафиксирована деятельности практически тысячи разных религиозных течений и групп.
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В Беларуси религиозная организация действует с 1994 года, а официальную регистрацию получила в 1997-м.
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