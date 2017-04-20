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Гайдукевич: что услышим в послании президента к народу и парламенту

21.04.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выступление главы государства запланировано в рамках совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания.

В беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич отметил, что ежегодное послание к народу и парламенту — это одно из важнейших политических событий страны, в ходе которого глава государства определяет вектор развития Беларуси на ближайший год.

"Первое, что мы хотим услышать, это дальнейшее развитие Союза России и Беларуси. Как мы все-таки будем решать проблемные вопросы, чтобы их не возникало больше и не приходилось договариваться только на самом высоком уровне. Чтобы эти вопросы решались на уровне министерств и ведомств", — отметил Гайдукевич.

Гайдукевич: что услышим в послании президента к народу и парламенту
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко выступит с ежегодным посланием 21 апреля

Особо актуальными вопросами, по мнению политика, являются безопасность в свете последних событий в разных странах, экономическая ситуация в Беларуси и возможность либерализации бизнеса, особенно с учетом весенних выступлений и маршей протеста, которые проходили по всем регионам.

"Думаю, в речи президента подробно прозвучит, как либерализировать экономику и освободить предпринимателей, потому что сейчас это действительно та сила, которая сможет поднять экономическую ситуацию, создать новые рабочие места, поднять зарплаты и придать новый импульс и развитию нашей страны", — сказал Гайдукевич.

Как отметил собеседник Sputnik, то, что прозвучит от президента в послании к народу и парламенту, станет командой для всех министерств и ведомств, а также планом действий для представителей политических партий. Кроме того, депутаты парламента и представители партий готовят свои актуальные вопросы главе государства.

"Основное — это дальнейшая модернизация нашей политической системы. Мы считаем, что роль политических партий должна быть повышена и изменено законодательство в плане перехода на пропорционально-мажоритарную систему выборов. Она позволит, чтобы контроль за чиновниками осуществлялся не только президентом. Если роль партий, местных парламентов и местных органов власти возрастет, соответственно, с чиновников на местах спрос будет больше", — резюмировал Гайдукевич.

Комментарий первого заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича о ежегодном послании президента народу и парламенту слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В пятницу, 21 апреля Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием к народу и парламенту; по мнению зампреда ЛДПБ Олега Гайдукевича, основными темами...

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