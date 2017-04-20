Генеральный партнёр

LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

Эсте Лаудер с нуля построила косметическую империю и стала одной из самых влиятельных бизнес-персон 20 века. Мэри Кэй Эш, основательница компании имени себя, считается успешнейшей женщиной-предпринимательницей в американской истории. Компания Mattel Рут Хэндлер, изобретательницы куклы Барби, — международный лидер на рынке игрушечных и семейных товаров. Этот мировой список доказывает, что у успешного бизнеса женское лицо, и его можно продолжать долго. Мы же на этом остановимся и поговорим о наших прекрасных белорусских бизнес-леди, которые заслуживают не меньшего внимания! Для этого перенесемся в волшебный санаторий «Альфа Радон », где прошел один из самых деловых этапов проекта «Леди Босс — 2017» — «Начни бизнес с нуля».

Официальный партнёр

Итак, 12 претенденткам на титул главной бизнесвумен страны за две недели необходимо было создать новый бизнес. Жребий поделил участниц на три команды по четыре человека. Обязательным условием при разработке бизнес-идеи было использование знаний и навыков каждого игрока команды в своей сфере. Как «объединить» газовое отопительное оборудование и детскую школу-сад? Что может быть общего у фармацевтической компании и пряничной мастерской? И удастся ли в конце концов женщинам-управленцам сплотиться ради общего дела? Обо всем — в нашем отчете с презентации главных женских бизнес-проектов этой весны.

Вот как это было:





Бизнес-проект «Капсула времени»

Социальную сеть «Капсула времени», которая позволяет человеку больше узнать о своих корнях, представила команда № 1 в составе Катерины Левченко, Валентины Неизвестной, Елены Симончук, Ирины Тарасевич. Девушки обратились к важной и всегда актуальной теме — теме родства. Согласитесь, каждому человеку хочется знать, откуда нос с горбинкой, характер Наполеона или голос, как у Хворостовского?

Тем более когда, как говорится, ни на маму, ни папу, ни на деда не похож. Кроме этого, знать своих предков нужно порой и с медицинской стороны. Например, быть уверенным, что то или иное генетическое заболевание вам точно не грозит.

Так, с помощью загруженного в разработанную девушками социальную сеть теста ДНК система сможет находить ваших родственников. «Капсула времени» поможет построить генеалогическое древо со всей вашей историей, фотографиями, видео, воспоминаниями, мемуарами. Кроме того, это удивительная возможность общения с родственниками, которые могут быть разбросаны по всему земному шару. «Капсула времени» — это хранение всевозможных семейных ценностей (фото, видео). Вы сможете писать историю своей семьи, своего рода! Наконец-то узнаете, кем была ваша прабабушка, где учился двоюродный брат и почему тете пришлось уехать из страны. Начинать делать это никогда не поздно!





Как полезную, занимательную «вещь» сделать не просто увлекательной, но и прибыльной? У леди есть ответы! Во-первых, делать дополнительные опции платными. Во-вторых, печатать семейное дерево в виде книги, настенного панно. Расписали дамы и срок окупаемости, и прирост посетителей, и стоимость печати книги. А также цену платного аккаунта и способы продвижения проекта. Подробнее с деталями бизнес-идеи наших талантливых леди всегда можно ознакомиться на официальной странице проекта в Facebook .

Рассказывать о социально значимом и увлекательном проекте можно много, однако лучше, чем сам изобретатель, о своем изобретении не расскажет никто. Итак, слово нашим бизнес-леди.

Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— Мы хотели, чтобы проект был трендовый, основанный на реальных потребностях, масштабируемый, применимый в разных странах, высокодоходный и имеющий успешные аналоги на других рынках. Наш проект — это чисто бизнесовый проект, в основе которого живые эмоции.

У нас очень сильная команда с реальными достижениями в бизнесе, поэтому любой проект, который мы посчитаем жизнеспособным, с высокой вероятностью таким и будет!

Это был самый легкий и приятный опыт работы в команде, потому что все руководители умеют работать в коллективе на общий результат. Никому не надо ничего повторять: задачи распределили — и к дедлайну все сделано. Красота! Вот бы так в обычной жизни. Плюс каждый — профи в своем деле. Катя Левченко невероятно крутая в IT. Валя Неизвестная — финансовый гений. Ира Тарасевич — мастер по выводу новых продуктов на рынок. А у меня есть большой опыт в выведении компаний в № 1 на рынке. Мы дополняли друг друга, и у нас сложилась отличная команда.

Мне близка тема стартапов, поэтому этап был тематически в сфере моих интересов. Кроме того, место проведения — санаторий «Альфа Радон» — выбрано идеально для снятия стресса после презентаций. Я лично облюбовала бассейн, где плавала с ощущением приглашенной звезды вечера, так много внимания нам уделили. Гости санатория знали, что проходит этап «Леди Босс», и с интересом наблюдали за нами. Мы были в центре внимания и окружены заботой. Было очень здорово.

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Уже на старте этого этапа при проведении консультации в бизнес-школе ИМП у нас родилось несколько идей. Идея, на мой взгляд, это самое главное в таком деле. Конечно же, мы понимали, что проект должен иметь перспективу и, что тоже немаловажно, приходиться по душе. С другой стороны, этот бизнес должен приносить прибыль, иначе нет смысла этим заниматься. После сопоставления всех за и против идея создания семейной истории взяла верх. Так родился бизнес-проект «Капсула времени».

Для реализации этой идеи подобралась сильная команда, каждый член которой обладает своими ключевыми компетенциями в различных областях: Елена Симончук — маркетинг, Валентина Неизвестная — финансы, Катерина Левченко — технологии и Ирина Тарасевич — создание продукта. И это здорово, когда работаешь в кругу профессионалов! Мне было легко, и чувствовала я себя надежно. Идея уже была, осталось нарастить ее технологиями, приемами и способами, и, я считаю, мы с этим великолепно справились. Спасибо, девочки!

Меня порадовало, что две другие команды также были на высоте! Это круто! На этом этапе все участницы показали, что они не случайно попали в бизнес. Мне повезло оказаться в кругу интересных и умных людей, и я уверена, что время на проекте будет потрачено с пользой.



Быстро и комфортно до места «испытания» наших участниц помог доставить ООО Автомобильный дом «Энергия-ГмбХ» , предоставив самые новые модели автомобилей Mercedes-Benz.

Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» :

— Каждый этап «Леди Босс» я воспринимаю как новую возможность. В этот раз возможностей было сразу несколько: создать с нуля свое дело, получить опыт командной работы среди сильных управленцев, доказать, что твой продукт имеет право на жизнь. Именно поэтому для защиты проекта я выбрала серьезный, деловой наряд бренда Alena Goretskaya.

Об актуальности выбранной нами темы говорит хотя бы то, что поисковые запросы «найти своих предков» и «создать генеалогическое древо» гораздо более популярны, чем «убер».

Почему мы не победили? Возможно, не в полной мере раскрыли свои планы, а может, жюри просто решило позаботиться о нашей команде. Ведь такие деятельные и амбициозные девушки могут открыть совместное дело хоть завтра — надо помочь им учесть все риски и сделать всё наилучшим образом! (Улыбается.)

Думаю, в условиях реального рынка нашу команду ждал успех! И если бы мне сказали выбирать: остаться в своей команде или перейти в другую — ту, что выиграет наверняка — я бы снова выбрала своих людей!

Этот этап научил меня многому, а также помог — абсолютно случайно — продемонстрировать возможности своей компании. А точнее, одного из наших продуктов — брендовых салфеток с логотипом. Пролив коктейль, я для сравнения попробовала вытереть стол обычной салфеткой, которая на нём лежала, и своей салфеткой «Ирен Эстет». В первом случае остались мокрые разводы, во втором — стол стал сухим и чистым. Девочки признались, что это был один из самых быстрых и эффектных мастер-классов в их жизни — это выглядело как фокус.

А секрет этого фокуса прост: качество сырья, из которого производят наши салфетки. Я за него могу поручиться, но об этом расскажу подробнее в интервью. (Улыбается.)





Думаете, все это лишь слова и идеи? Ошибаетесь! Первая книга с генеалогическим древом одной из участниц команды уже готова и выпущена ограниченным тиражом. Заинтересовала она, поверьте, многих. Разве это не лучшее начало?

— Это был один из самых ответственных этапов проекта, где бизнес-леди наглядно продемонстрировали, как они умеют оценивать рынок, взвешивать риски, определять оптимальные инструменты для достижения бизнес-целей. Кроме того, «Бизнес с нуля» — это еще и первый этап, результат в котором определяла эффективная командная работа. И хотя весь процесс подготовки остался для нас за кадром и мы увидели лишь «верхушку айсберга» — презентацию, тем не менее понятно было сразу: лучший результат там, где есть синергетический эффект командной работы. Альфа-Банк разделяет такой подход. Это одна из ключевых ценностей, благодаря которой банк создает лучшие финансовые решения для клиентов и достигает высоких результатов, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— Каждая леди удивительна по-своему. Однако это не помешало им сплотиться и создать по-настоящему цельные и гармоничные команды, настроенные на победу. Готовность и умение работать в коллективе говорит о высоком профессиональном уровне бизнес-леди. Приятно удивило и отношение девушек к этапу. Казалось бы, всего лишь конкурс и очередное задание, однако не тут-то было! Дамы провели очень большую работу, пропустили все через себя и достойно выступили, защищая свой проект. Все выглядело так, будто они в действительности завтра запускают новый бизнес. Большим удовольствием было видеть горящие глаза девушек, их безграничное желание создавать, творить, менять этот мир. Уверена, с таким потенциалом и рвением мы еще не раз услышим их фамилии и узнаем о новом успешном бизнесе! Ведь, согласитесь, дама в бизнесе — это всегда дополнительное очарование. Как ни крути, женщина способна придать шарм любому делу, даже, казалось бы, самому мужскому. Однако, милые бизнесвумен, не забывайте отдыхать. Двери нашего санатория всегда открыты для вас. Приходите за новыми силами и энергией для будущих громких побед и достижений! — поделилась впечатлениями от знакомства с участницами проекта Надежда Угляница, управляющая санаторием «Альфа Радон».

Бизнес-проект «OK.NO», либо Как войти в IT лет так с десяти!

Вторыми свой бизнес с нуля представила команда в составе Аллы Кашкан, Надежды Ручановой, Натальи Бураковской, Веры Быковой. Леди решили помочь одаренным подросткам пробиться в IT-сферу. Зачастую парням и девушкам, которые умеют программировать и создают крутые приложения, не хватает знаний для того, чтобы продать свое изобретение. А таких ребят, поверьте, очень много! Школы и всевозможные курсы учат, как создавать продукт, но абсолютно не рассказывают, что с ним делать дальше. Именно здесь на помощь талантливым маленьким изобретателям и их родителям приходит компания «OK.NO». Да-да, не удивляйтесь, и родителям тоже. Ведь именно они на то время, пока ребенок несовершеннолетний, могут стать проводником в мир IT-бизнеса.





Какова же структура этого бизнеса? Финансово-юридический дивизион, который обеспечит легальную предпринимательскую деятельность в IT для родителей и детей. О правовой культуре в интернете здесь знают все, и даже больше. Расскажут вам и об авторских правах, и о расширении технических возможностей. Ну, а маркетинговый дивизион будет заниматься активным продвижением компании, что позволит узнать о ней даже в отдаленных уголках нашей страны, или, чего уж там, во всем мире! Образовательный дивизион берет на себя преподавание профессионального английского языка, благодаря которому будущие программисты смогут овладеть необходимой лексикой. И, конечно, сам дивизион IT. Стоит признать, что один человек не в состоянии создать IT-комплекс современного уровня. Поэтому, когда приложение вашего ребенка станет популярным, за высококвалифицированным аутсорсинговым внешним IT-сервисом нужно идти в «OK.NO».





Самые любознательные обо всех финансово-экономических нюансах этого проекта могут узнать на страничке главного проекта о женском бизнесе в Facebook.

В конце презентации своего проекта дамы подарили членам жюри кораблики, сделанные руками воспитанников детской школы-сада «Апельсин». Кто знает, возможно, скоро эти незамысловатые поделки превратятся в популярные мобильные приложения? Все может быть.

А что расскажут о своей полезной бизнес-идее сами леди?

Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— В первую очередь хочу похвалить организаторов за подбор места проведения этого этапа. Меня как патриота Беларуси очень радует, что в нашей стране появляются места отдыха европейского уровня. Сам конкурс был полезным сразу в двух плоскостях. Во-первых, пускай этап был и не самым простым, но очень интересным — это был настоящий вызов: не просто придумать «какую-нибудь» идею, а проработать жизнеспособную концепцию бизнеса, которую можно было бы легко перенести из проекта на верфь, реализовать и отправить в плавание. Я считаю, что наш проект получился именно таким.

Во-вторых, этот этап дал возможность нашей команде сплотиться и наладить отличную коммуникацию. Несмотря на то что команды формировались случайно, по жребию, у меня сложилось ощущение, что я лично выбирала каждую из «леди-боссов» — Вера, Алла и Наталья проявились себя как настоящие профессионалы и просто как очень интересные люди. Не буду врать, что у нас сразу все пошло гладко: конечно, у нас возникала полемика по тому или иному аспекту нашего бизнес-проекта. Но в этом и заключается один из плюсов — в споре, как известно, и рождается истина.

Почему для своего бизнес-проекта мы выбрали сферу IT? Потому, что айти-индустрия — это очень важная тема не только в нашей стране, но и в мире. Я считаю, что нужно прикладывать максимальные силы к популяризации IT и подготовке качественных кадров для этой сферы. Причем учить «айтишников» стоит с самого юного возраста, чтобы как можно раньше получить профессионала высокого уровня. Именно на это и нацелен наш бизнес-проект.

Еще мне очень понравились презентации других команд. Это тоже очень интересный опыт: оценить видение и стиль работы других людей, услышать новые идеи и получить много пищи для размышлений. Потому хочу поблагодарить участниц из других команд за масштабную и важную работу!

— Как известно, в нашей стране «зарабатывают» в основном специалисты IT-отрасли. Это наш золотой фонд, приносящий стране приличную долю экспортной выручки. Если обратиться к статистике, становится понятным, что количество подростков, интересующихся IT-технологиями, стремительно увеличивается. Параллельно снижается возраст молодых разработчиков. Уже 10−14-летние подростки штурмуют крупные IT-компании, небезуспешно предлагая новые интересные разработки в области мобильных приложений. За этим направлением — будущее не только наших детей и внуков, но и в самое ближайшее время, и наше с вами. Поэтому поддержка нашим проектом подростков и их родителей значительно ускорила бы продвижение будущих успешных стартапов и могла бы принести прекрасные дивиденды и самим создателям проекта «ОК.NO».

Я получила огромное удовольствие от работы в команде. Мы очень быстро подружились, и сейчас я даже представить не могу, как это раньше мы друг без друга существовали? Работа в коллективе всегда приносит интересные, креативные идеи и позволяет раскрыть творческий потенциал каждого.

Хочу выразить большую благодарность всем, кто работал над проведением этого этапа. Организация была на самом высоком уровне! А яркие кораблики, сделанные руками воспитанников детского сада-школы «Апельсин», стали своеобразным символом проекта «ОК.NO», символом весеннего движения и обновления.



Поддержать начинания каждой участницы проекта всегда готова питьевая вода «AURA» .

Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

— Идея создания бизнеса «Войти в IT лет с 10» пришла к нам далеко не сразу. Мы столкнулись с проблемой, как использовать в новом бизнес-проекте моё достаточно узкое направление — газовое отопительное оборудование и газовые котельные. В итоге решили использовать не существующие бизнесы, а сильные стороны каждой из участниц и сосредоточиться только на создании нового продукта.

В настоящий момент IT-технологии находятся в нашей стране на пике популярности, мы также не смогли обойти эту тему стороной. Тема подростков сегодня тоже близка всем, потому что при таком стремительном развитии информационных технологий произошел большой разрыв между поколениями. Родители теряют авторитет, уступая место интернет-пространству, которое знает ответы абсолютно на все вопросы. В результате анализа этих фактов и родилась идея бизнеса «Войти в IT лет с 10».

Наш бизнес имеет право на существование, потому что, во-первых, мы не создаем искусственную потребность в нашем продукте, мы предлагаем продукт, который отвечает уже реально существующим потребностям. Это огромное преимущество. Во-вторых, для запуска нашего проекта потребуются минимальные финансовые средства. В-третьих, проект имеет ярко выраженную социальную направленность.

Во время этапа я окунулась в творческую атмосферу, примерила на себя неизведанные роли, получила новые знания в области IT-технологий. Спасибо моей удивительной команде за возможность реализоваться!

— Я считаю, что наш проект — единственный из представленных, который не требует больших инвестиций, а задействует опыт и возможности каждой из участниц команды.

Он способствует удовлетворению одного из самых больших запросов нашего общества — обучению и профориентации подростков, повышению культуры и созданию среды для процветания всей страны. Кроме того, наш проект привлекателен для получения инвестиций от лидеров рынка — IT-компаний, что позволит сделать его еще более доходным и социально значимым.

В команде с такими профессионалами своего дела и интересными личностями, как Вера Быкова, Алла Кашкан и Надежда Ручанова, работать было в удовольствие! «Начни бизнес с нуля» — прекрасный этап, который позволил мне окунуться в атмосферу рождения нового дела, зарядиться энергией стартапа. Мне было приятно посотрудничать с IT-компанией ActiveCloud. Новые технологии — это то, что может значительно облегчить жизнь. К слову, в нашей презентации мы использовали самые актуальные и модные фишки. И так как адвокатское бюро Parada+partners оказывает юридическую помощь IT-компаниям и их становится все больше среди наших клиентов, мне было полезно выучить некоторые новые слова для более продуктивной коммуникации с программистами.

Меня порадовало место проведения этапа — санаторий «Альфа Радон». Прекрасный сервис и достойный набор SPA-услуг, обязательно приеду сюда еще раз, просто отдохнуть.

В одной из книг, недавно полученной в подарок, я прочитала такую фразу: «Когда мы побеждаем — радуемся, когда проигрываем — умнеем». Думаю, что это вполне может стать еще одним моим девизом для всего конкурса «Леди-Босс — 2017».

Я поздравляю команду, которая победила в этом этапе, надеюсь, что они реализуют этот проект в реальной жизни и я буду постоянным клиентом кафе вкусной и здоровой еды! Я очень рада за вас, Катя, Юля, Наташа и Оля, хотя и критиковала вас беспощадно. Ваши счастливые лица — это подарок! Благодарю тех, кто был рядом и меня поддерживал, коллектив Parada+partners и всех моих друзей!

— Это очень здорово, что женщин, на которых хочется смотреть, которых хочется слушать, на которых хочется ориентироваться, в нашей стране так много. Прекрасно, что какую-то часть из них раскрывает проект «Леди Босс». Конкурс показывает новые грани не только самих участниц, но и заставляет двигаться вперед всех своих читателей, зрителей. Люди вдохновляются достижениями и победами бизнес-леди, перестают сомневаться в себе и берутся за дело, которое так давно откладывали. Проект учит не бояться действовать даже самых нерешительных, с достоинством принимать мелкие неудачи, верить в себя и свой успех. Разве не это самое важное? Все три идеи, представленные девушками на этапе «Начни бизнес с нуля», интересны с точки зрения решения проблем, которые существуют в современном обществе. И это, наверное, именно то, что присуще исключительно женскому бизнесу — забота об окружающем мире. Очень сложно было судить, выбирать лучших из лучших. Жюри прислушивались к своим впечатлениям, учитывали тренды, насколько могли оценивали жизнеспособность проекта, а также сами презентации. Все девушки безукоризненно справились с поставленной задачей, поэтому проигравших на этапе для меня нет. Торговая марка AURA поздравляет леди с еще одним достойно выдержанным «испытанием «и желает в том же боевом настроении дойти до финала! — прокомментировала самый деловой этап проекта Ольга Клименкова, ведущий бренд-менеджер ОАО «Лидское пиво» .

— Благодарю за предоставленную возможность быть частью состава жюри этапа «Начни бизнес с нуля». Еще недавно с моим коллегой Алексеем Искорцевым, руководителем направления бизнес-симуляций бизнес-школы ИПМ, мы консультировали каждую команду участниц проекта «Леди Босс — 2017» по поводу создания бизнес-моделей. И уже спустя 10 дней мы увидели готовые решения. Я была приятно удивлена теми изменениями, которые произошли с леди за 1,5 недели работы над проектами. Сегодня они в шаге от воплощения своих идей и создания реальных совместных проектов! И все это было сделано руками участниц «Леди Босс — 2017». Нас поразил тот факт, что все бизнес-проекты девушек были основаны на социальных изменениях и направлены на улучшение жизни в нашей стране. И это очень важный аспект! Уважаемые леди! Вы такие все прекрасные и удивительные, такие сильные, красивые и умные! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, не переставайте учиться и ни в коем случае не бросайте идею, которая, на первый взгляд, кажется несовершенной. Когда каждый день начинается с творчества, независимо от того, чем ты занимаешься, тогда мир вокруг наполняется яркими красками, происходят удивительные перемены и жизнь нам преподносит необычные подарки, — считает Инна Щукина, руководитель программ Академии собственника бизнес-школы ИПМ.

Бизнес-проект «Комфорт ланч»

Проект «Комфорт ланч» представляет команда № 3 в составе Юлии Забабухи, Екатерины Варгановой, Натальи Гулак, Ольги Гринкевич. В своем «бизнесе с нуля» леди обратили внимание на проблему неправильного питания. Куда там полноценный завтрак или сбалансированный обед, когда целый день крутишься как белка в колесе? Какое стоять у плиты и выготавливать деликатесы, когда не сдан отчет, а завтра проверка? Думаю, ситуация знакома всем. Ритм современной жизни не балует нас свободным временем, а на здоровую пищу оно, как ни крути, необходимо. Хотите красивую фигуру, но недели, проведенные в тренажерных залах, не помогают? Возможно, дело не только в количестве приседаний и поднятых килограммах, но и в питании? Выход из всей этой ситуации есть — сеть мини-кафе «Комфорт-ланч». Что лежит в основе этого бизнеса? Во-первых, это блюда, сбалансированные по количеству белков, жиров, углеводов и калориям. Во-вторых, пища, приготовленная безопасным и полезным путем: тушение, варка. Основное меню: полезные перекусы, низкокалорийные десерты, цельнозерновые сэндвичи с учетом требований здорового питания. Также предлагаются сбалансированные бизнес-ланчи навынос и с доставкой.





Для кого все это делается? Для женщин, красивых и стройных, бизнесменов, которые ценят комфорт и время, для путешественников, которые любят перекусывать на ходу, но только здоровой пищей, для людей, которым требуется диета.

Не побоялись бизнесвумен и конкурентов. «Цена, доступность, сервис, ассортимент — по основным параметрам мы в выигрышной позиции» — уверены леди. Заинтересовались? Все об окупаемости проекта, прибыли, способах продвижения и других нюансах идеи в мельчайших подробностях вы найдете на странице конкурса в Facebook. Похвально, что девушки уже начали воплощать свою бизнес-идею в жизнь! А именно: «подписали контракт» с торговой маркой AURA, разработали упаковку и логотип, приготовили первую партию полезных десертов, которые попробовали и по достоинству оценили жюри, участницы проекта и все гости этапа «Начни бизнес с нуля». Скорость, красота, удобство — вот чем собирается покорять аудиторию сеть мини-кафе «Комфорт ланч».

Узнаем, что же вдохновило девушек на создание подобного бизнеса.

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» :

— Идея проекта, представленного на этапе, возникла у нас в силу наших компетенций, мы хотели их объединить. Катя занимается выпечкой пряников «Перник.бай» — это питание, Оля владеет сетью багетных мастерских «БелБагетМастер» — создает красоту, Наташа работает в медицине «Доминанта-сервис» — здоровье, я руковожу компанией СП «Унибелиус», которая работает в сфере систем безопасности, — безопасность. Так и родилась миссия будущего бизнеса — «Красота и здоровье человека через безопасность питания».

Мы считаем, что наша бизнес-идея сейчас находится в тренде: все больше и больше людей задумываются о здоровье, и мы должны им помочь.

В нашей команде было очень просто работать. Мы распределили между собой подготовку и проводили совместные собрания, в ходе которых организовывали мозговые штурмы и дорабатывали нашу идею.

Этап был очень полезным. Во-первых, с точки зрения командной работы, умения договориться и организовать процесс. А во-вторых, идея, которую мы защищали, кажется нам вполне работоспособной и, возможно, мы даже подумаем о ее реализации. Так что, если есть инвесторы, такие же, как и мы, приверженцы принципов здорового питания, ждем предложений! Еще хочется отметить, что все проекты, представленные к защите, были разные и очень интересные. И, надеюсь, девочки смогут их реализовать.

Ольга Гринкевич, генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер» — www.baget.by :

— В основу своей бизнес-идеи мы положили проблему современного человека: желание заботиться о своем здоровье, с одной стороны, и нехватку свободного времени — с другой. А еще хороший бизнес всегда получается тогда, когда успешно решая свою проблему, ты помогаешь другим. Юля Забабуха своим примером показала, что, изменив свое питание, можно получить отличный результат. Минус 20 кг за год! Мне эта тема тоже близка. Глядя на всех фитнес-няшек захотелось купить огромное количество контейнеров и брать их везде с собой. А если забыла? Тут или голодай, или отправляйся в фастфуд. А почему фастфуд не может быть здоровым? Так и появилась идея питания с комфортом — сеть кафе быстрого питания «Комфорт ланч».

Мы просчитали экономическую жизнеспособность проекта, провели опрос, рассмотрели официальную статистику и были готовы, но нам не хотелось быть скучными при выступлении. В успешной презентации все строится на мелочах: одежда выступающих, использование фирменного цвета, фото для презентации. Мы продумали образы, чтобы они были созвучны с нашей целевой аудиторией, пробежали марафон, сшили фартуки. Воплощать проект в жизнь можно было хоть завтра!

Все участницы большие умницы. На мой взгляд, самое сложное лидеру (а именно такие девушки пришли на проект) в командном состязании не утянуть одеяло на себя. И нам это удалось на все 100%, мы искренне переживали и поддерживали друг друга во время выступления. Ну и помогло основное правило, которое говорят мамы дочкам: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Валерий Папакуль после вкусной гранолы не смог задавать лишних вопросов. Ведь главное правило успешного бизнеса — хороший продукт.



Сладкими угощениями леди-босс побаловала компания VIP-PRESENT Chocolatier.

VIP-PRESENT Chocolatier — это традиции ручного производства шоколада в сочетании с современными технологиями авторской упаковки

— Этот этап показал мне, насколько важно уметь работать в команде. Учитывая наши 4 компетенции: красота, питание, здоровье и безопасность, мы очень быстро сошлись во мнении, что мы должны создать бизнес, связанный со здоровым питанием. Дальше была доработка и шлифовка.

Работать в нашей команде оказалось сплошным удовольствием! Несмотря на очень сильную занятость каждой леди, мы все находили время на обсуждение и работу над проектом. Причем это получилось очень слаженно и гармонично, иногда даже очень весело.

Конечно, мы понимали, что наша презентация должна быть интересной, поэтому благодаря нашему идейному лидеру Наталье мы реализовали несколько задумок — фотографии целевой аудитории, где каждая из нас играла свою роль, фото подготовки к марафону. Мы предварительно «заключили договор» с питьевой водой AURA, и фотография этого момента стала одной из фишек нашей презентации. Мы проработали наш проект максимально детально, начиная с финансового анализа, заканчивая брендингом и стратегиями продвижения. Наш бизнес получился действительно живым, понятным и презентабельным. Мы уже обсуждаем возможности его воплощения в жизнь.

Конечно, я очень рада победе! Я благодарю всю нашу команду за совместную работу и полученное удовольствие. И, конечно, я с удовольствием воспользуюсь нашим призом — стипендией на обучение в бизнес-школе ИПМ.

Платье бренда Alena Goretskaya

— В том, что наши леди справятся с заданием этапа, мы не сомневались. Однако то, что это будет так ярко, достойно и эмоционально — стало приятной неожиданностью! Участницы очень ответственно подошли к работе в команде, вложили в новый бизнес все свои знания и умения. А это дорогого стоит! Каждая из представленных идей актуальна и имеет право на жизнь. Все проекты проработаны настолько, что уже завтра можно открывать новый бизнес. И это всего за две недели! Представляете, что они способны создать за месяц, год? Надеемся, девушки получили удовольствие от работы в коллективе, еще лучше узнали друг друга и готовы вместе покорять белорусский бизнес! — отметила Светлана Зере , руководитель проекта «Леди Босс».

— В прошлом году я сама была участницей этого потрясающего проекта, поэтому мне очень понятно настроение девушек, их волнение и желание показать лучший результат. Приятно удивила подготовка леди к этапу, их самоотдача. Бизнес-идеи, презентация, выступление, атмосфера — все на высшем уровне. Это еще раз доказывает, что борьба в этом году будет очень серьезной. Выбирать достойнейший «бизнес с нуля» было сложно. Жюри руководствовалось двумя критериями оценки: жизнеспособность проекта и уровень презентации. Идея-победитель была более детально проработана с точки зрения маркетинга и с точки зрения экономики, что сыграло решающую роль в окончательном решении жюри. Здесь было понятно, как монетизировать и как масштабировать этот бизнес. В двух других проектах нам очень понравились идеи, уровень презентаций. Немного доработать эти проекты с точки зрения механизмов запуска — и это отличные стартапы для инвестиций. Я много работаю с инвестиционными проектами и очень часто замечаю, что идея может быть отличной, однако компетенций, чтобы ее реализовать, недостаточно. Здесь же, объединяя навыки и знания всех участниц, где каждая сильна в своей сфере, можно получить очень мощный синергетический эффект. Поэтому я считаю, что все эти проекты жизнеспособны. Главное — не останавливаться на теории, а переходить к практике. Нужно действовать, приложить все необходимые усилия и двинуть новый бизнес с нуля! — высказалась об этапе «Начни бизнес с нуля» Дарья Сармонт, участница «Леди Босс — 2016», эксперт-практик в сфере маркетинговых исследований и аналитики, владелец группы компаний ООО «Центр управленческих решений» Sarmont.

Как вы видите, жюри пришлось непросто. Все бизнес-проекты очень достойные, актуальные и имеющие право на жизнь. Однако конкурс есть конкурс, и выбор делать необходимо. Итак, победителем этапа «Бизнес с нуля» стала команда номер № 3 в составе непревзойденных Екатерины Варгановой, Ольги Гринкевич, Натальи Гулак, Юлии Забабухи. Проект «Комфорт ланч» признан лучшим! Поздравляем победителей и желаем, чтобы идея скорее реализовывалась, плоды пожинались, а совместное дело приносило удовольствие!









За проделанную работу все участницы проекта были награждены стипендиями на прохождение программы для владельцев бизнеса «Развивай свой бизнес» Академии собственника бизнес-школы ИПМ, а также сертификатами на потрясающие SPA-процедуры для лица и тела от лучших специалистов санатория «Альфа Радон». Кстати, все процедуры делались на профессиональной косметике Comfort Zone , предоставленной верным другом проекта — компанией koroleva.by .





Да, денек у леди-босс выдался волнующим, насыщенным и продуктивным! После такой «бизнес-встряски» дамы насладились потрясающей природой санатория, безупречным сервисом обслуживания, вкуснейшей кухней, магическими SPA-комплексами и праздничным вечерним концертом. Уверены, девушки хорошо отдохнули и готовы к самому таинственному, непредсказуемому и магическом этапу проекта — «Черный ящик». Все подробности — совсем скоро. Следите за обновлениями на LADY.TUT.BY. А пока узнаем, насколько пришлись по вкусу бизнес-проекты наших участниц менторам проекта?

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: За этапом «Начни бизнес с нуля» я наблюдала с особенным интересом. Ведь участницы уже управляют компаниями и погружены в свои тематики. Требовалось дистанцироваться от привычного контекста и, применив уже имеющийся опыт, создать совершенно новый проект. Все команды справились замечательно. Приятно, что девушки продумали не только детали развития проекта, но и процесс презентации идей перед жюри. Уже шестой год подряд «Леди Босс» собирает лучших деловых женщин страны. И мне очень радостно видеть, сколько в белорусском бизнесе ярких, активных и талантливых женщин! Так держать! Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: Этап конкурса «Бизнес с нуля» продемонстрировал профессиональный уровень участниц с наилучшей стороны. Все три команды отлично подготовились. Все три проекта были крайне актуальны, интересны, очень хорошо проработаны и прекрасно продемонстрированы. Даже удивительно, как за пару недель с нуля можно придумать бизнес-идею, подготовить концепцию, проработать подробности и презентовать её для взыскательной аудитории. Бизнес-идеи, на мой взгляд, были шикарны. Свежие, актуальные и реализуемые. Понятно, что все нюансы за такой короткий срок учесть было невозможно, конечно же, при реализации той или иной идеи будет масса сложностей. Были какие-то огрехи в подходах, способах и сроках монетизации, предположении о благоприятном спросе и отсутствии противодействия конкурентов и т.д. Но это действительно детали, которые можно и нужно дорабатывать и шлифовать. Но та энергия, тот азарт, с которым девушки взялись за разработку бизнес-проектов, поистине восхищает! Очень понравилось то, что леди отлично распределили свои роли в проекте, каждая нашла для себя комфортное место в том или ином аспекте реализации проекта. А все вместе они действительно стали сплоченной командой, которой под силу справиться с любыми сложностями при реализации бизнес-идей! Искренне желаю, чтобы и эти, и все последующие свои проекты наши бизнес-леди готовили и реализовывали с такой же страстностью, желанием и уверенностью в себе. И тогда эти проекты будут успешны, конкурентоспособны и доходны!

Организаторы проекта выражают благодарность за волшебные SPA-процедуры, безупречное качество обслуживания, душевную атмосферу и домашний уют партнеру этапа санаторию «Альфа Радон». А больше детальных и атмосферных фото с самого делового этапа нынешнего сезона конкурса вы всегда сможете найти на официальной странице бизнес-проекта «Леди Босс» в Facebook.

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

Партнёры

Авто партнёр Ювелирный

партнёр Партнёр

площадки Партнёр

площадки Партнёр финала Подарочный

партнёр Яхт-партнёр Принт-партнёр Партнёр

площадки Маркетинговый

партнёр Партнёр Технический партнёр Beauty — партнёр

Генеральный информационный партнёр ТВ партнёр Радио партнёр Портал-партнёр Главный медиапартнёр Главный новостной партнёр

Информационные партнёры