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Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием
21.04.2017 09:21 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, пишет
Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.00. Телевизионную версию Послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.
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Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
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