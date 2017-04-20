Ни один из немецких клубов впервые за 12 лет не вышел в полуфинал еврокубков.

Так, «Шальке» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы победил «Аякс» (3:2), но вылетел из турнира, поскольку в первой игре уступил 0:2.

Ранее на этой неделе «Бавария» и дортмундская «Боруссия» покинули Лигу чемпионов по итогам четвертьфинальных матчей с «Реалом» и «Монако» соответственно.

Таким образом, ни один из немецких клубов впервые с сезона-2004/05 не вышел в полуфинал еврокубков.

А вот амстердамский «Аякс» вышел в полуфинал еврокубков впервые за 20 лет — с сезона-1997, когда уступил на этой стадии в Лиге чемпионов «Ювентусу» (1:2, 1:4).