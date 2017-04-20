﻿ В Светлогорске Opel не пропустил мотоциклиста на Yamaha: байкер в больнице. 21.by
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В Светлогорске Opel не пропустил мотоциклиста на Yamaha: байкер в больнице

21.04.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в районном центре 20 апреля, около 18.00, сообщает ranak.by.


Мотоциклист на Yamaha ехал по улице Советской в сторону микрорайона «Березина».

Двигавшийся во встречном направлении водитель Opel начал поворачивать налево, в парковочный карман магазина, и не пропустил мотоциклиста. От удара Yamaha отбросило в сторону — в BMW и Toyota, стоявшие на парковке.


В аварии пострадал мотоциклист — мужчину с переломом ноги госпитализировали в районную больницу.

 
 
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ДТП случилось вечером 20 апреля на улице Советской.

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