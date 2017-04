фото: alexmalyutin.ru

Департамент торговли Министерства торговли США объявил во вторник о начале антидемпингового расследования в отношении поставщиков горячекатаной проволоки из 10 стран, в числе которых и Беларусь.

Напомним, 28 марта петицию с просьбой провести такую процедуру подали четыре крупные американские компании – Gerdau Ameristeel US Inc., Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries Inc. и Charter Steel.

В перечне «ответчиков», кроме нашей страны, – Италия, Южная Корея, Россия, ЮАР, Испания, Турция, Украина, ОАЭ и Великобритания.

«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из углеродистой и легированной стали из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», – заявляют американские компании.

По их подсчетам, с 2014-го по 2016-й импорт из перечисленных государств вырос более чем на 56 %, а средние цены снизились на 32 %. Это привело к обвалу цен на продукцию, сокращению объемов продаж и прибыли местных предприятий.

По оценкам департамента торговли, в 2016-м общий импорт катанки в США из вышеназванных 10 стран составил 272,2 млн долларов, в том числе из Беларуси – 10,4 млн.

Как уже сообщалось Myfin.by , 3 апреля были признаны демпингом некоторые виды арматуры, импортируемые из Беларуси и еще девяти стран в Канаду. Будут ли введены пошлины здесь, станет известно 3 мая.