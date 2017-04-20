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Заработать в отпуске: какие карты с кэшбэком за рубежом предлагают белорусские банки

21.04.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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Не каждой карточкой с кэшбэком можно расплатиться за пределами Беларуси — подобный «пластик» чаще всего оформляется только в рублях. Кроме того, часто бонусный возврат денег распространяется только на белорусские магазины.

FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карточки помогут сэкономить при покупках за границей. Чтобы избежать многократной конвертации валют, мы выбрали карточку в евро с функцией возврата средств.

Банк Карточка Размер кэшбэка,
стоимость выпуска
Белгазпромбанк Расчетная карта MasterCard World 1.5%,
19 USD
Заказать карту
МТБанк Халва+, MasterCard PayPass 0,5%, в магазинах-партнерах до 10% (бонусными баллами),
оформление бесплатно, обслуживание 15 EUR в год
Заказать карту
Технобанк Расчетная карта Visa Gold

до 5%,
оформление 10 EUR, обслуживание 50 EUR в год
Заказать карту
Беларусбанк Карт-бланш, MasterСard Gold 0.5−5%,
35 EUR (60 BYN, если оформлять дистанционно)
Приорбанк «Бумеранг», Visa Classic / MasterCard Standard / Visa Gold Visa Classic, MasterCard Standard — 0.7%, Visa Gold — 1%,
оформление Visa Classic, MasterCard Standard — 55 BYN, Visa Gold — 135 BYN

Все виды банковских пластиковых карточек — карты рассрочки, карты c кэшбэком, кредитные карты и другие — смотрите на Финансах TUT.BY в разделе Карты!

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Теги: Курсы валют
 
 
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