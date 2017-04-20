|
Заработать в отпуске: какие карты с кэшбэком за рубежом предлагают белорусские банки
Не каждой карточкой с кэшбэком можно расплатиться за пределами Беларуси — подобный «пластик» чаще всего оформляется только в рублях. Кроме того, часто бонусный возврат денег распространяется только на белорусские магазины.
FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карточки помогут сэкономить при покупках за границей. Чтобы избежать многократной конвертации валют, мы выбрали карточку в евро с функцией возврата средств.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карточки помогут сэкономить при покупках за границей. Чтобы избежать многократной конвертации валют, мы выбрали карточку в евро с функцией...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии