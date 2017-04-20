Не каждой карточкой с кэшбэком можно расплатиться за пределами Беларуси — подобный «пластик» чаще всего оформляется только в рублях. Кроме того, часто бонусный возврат денег распространяется только на белорусские магазины.

FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карточки помогут сэкономить при покупках за границей. Чтобы избежать многократной конвертации валют, мы выбрали карточку в евро с функцией возврата средств.

Банк Карточка Размер кэшбэка,

стоимость выпуска Белгазпромбанк Расчетная карта MasterCard World 1.5%,

19 USD

Заказать карту МТБанк Халва+, MasterCard PayPass 0,5%, в магазинах-партнерах до 10% (бонусными баллами),

оформление бесплатно, обслуживание 15 EUR в год

Заказать карту Технобанк Расчетная карта Visa Gold до 5%,

оформление 10 EUR, обслуживание 50 EUR в год

Заказать карту Беларусбанк Карт-бланш, MasterСard Gold 0.5−5%,

35 EUR (60 BYN, если оформлять дистанционно) Приорбанк «Бумеранг», Visa Classic / MasterCard Standard / Visa Gold Visa Classic, MasterCard Standard — 0.7%, Visa Gold — 1%,

оформление Visa Classic, MasterCard Standard — 55 BYN, Visa Gold — 135 BYN