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Видеофакт: как Беларусь провожала ядерное оружие
21.04.2017 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь заявила о намерении отказаться от ядерного оружия еще в 1990 году, а в 1992-м республика подписала Лиссабонский протокол — этим шагом республика оформила членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Еще спустя год Беларусь официально присоединилась к ДНЯО и стала первым постсоветским государством, отказавшимся от ядерного оружия.
Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.
На редких кадрах, опубликованных МИД Беларуси, видно, как проходили церемонии прощания с ядерным вооружением. Смотрите историческую хронику на Sputnik.
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Министерство иностранных дел опубликовало редкие кадры церемонии вывода ядерного оружия с территории Беларуси, которая происходила в 1996 году. Смотрите кадры...
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