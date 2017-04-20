Беларусь заявила о намерении отказаться от ядерного оружия еще в 1990 году, а в 1992-м республика подписала Лиссабонский протокол — этим шагом республика оформила членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Еще спустя год Беларусь официально присоединилась к ДНЯО и стала первым постсоветским государством, отказавшимся от ядерного оружия.

Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.

На редких кадрах, опубликованных МИД Беларуси, видно, как проходили церемонии прощания с ядерным вооружением. Смотрите историческую хронику на Sputnik.