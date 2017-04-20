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Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
На юношеском (U18) чемпионате мира по хоккею, элитный дивизион которого с 13 по 23 апреля принимают словацкие города Попрад и Спишска Нова Вес, определились полуфиналисты турнира.
Четвертьфинальные поединки прошли 20 апреля, в двух из них для выявления сильнейшего потребовались овертаймы:
Финляндия — Чехия — 6:5 ОТ (4:1, 1:3, 0:1, 1:0).
Канада — Швеция — 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).
Россия — Словакия — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).
США — Швейцария — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
22 апреля в полуфиналах встречаются:
Финляндия — Россия
США — Швеция.
Сборная Беларуси, на предварительном этапе занявшая последнее место в своей группе «В», в серии до двух побед сражается с командой Латвии за сохранение прописки в элитном дивизионе. В первой встрече успеха добились белорусы — 2:0. Второй матч запланирован на 21 апреля (начало в 18.30 по минскому времени). Если понадобится третий поединок, он пройдет 23 апреля (14.30).
23 апреля состоятся также матчи за бронзу (16.30) и золото (20.30).
Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и
Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.
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На юношеском (U18) чемпионате мира по хоккею, элитный дивизион которого с 13 по 23 апреля принимают словацкие города Попрад и Спишска Нова Вес, определились...
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