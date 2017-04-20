На юношеском (U18) чемпионате мира по хоккею, элитный дивизион которого с 13 по 23 апреля принимают словацкие города Попрад и Спишска Нова Вес, определились полуфиналисты турнира.



Фото: u18worlds2017.iihf.com

Четвертьфинальные поединки прошли 20 апреля, в двух из них для выявления сильнейшего потребовались овертаймы:

Финляндия — Чехия — 6:5 ОТ (4:1, 1:3, 0:1, 1:0).

Канада — Швеция — 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

Россия — Словакия — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

США — Швейцария — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

22 апреля в полуфиналах встречаются:

Финляндия — Россия

США — Швеция.

Сборная Беларуси, на предварительном этапе занявшая последнее место в своей группе «В», в серии до двух побед сражается с командой Латвии за сохранение прописки в элитном дивизионе. В первой встрече успеха добились белорусы — 2:0. Второй матч запланирован на 21 апреля (начало в 18.30 по минскому времени). Если понадобится третий поединок, он пройдет 23 апреля (14.30).

23 апреля состоятся также матчи за бронзу (16.30) и золото (20.30).

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.