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грузовик несколько километров тащил легковушку, которая застряла в его прицепе
Брайан Стимке опубликовал в
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Судя по всему, владелец Nissan Maxima в какой-то момент врезался в прицеп тягача, после чего легковушка буквально застряла в нем. Водитель грузовика якобы этого не заметил и продолжал движение. Еще несколько километров.
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Легковушка застряла в прицепе грузовика.
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