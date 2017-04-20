Брайан Стимке опубликовал в Facebook видео необычной ситуации на дороге. Будучи на шоссе, Стимке увидел застрявшую в прицепе грузовика легковушку, которую он тащил за собой по дороге. Когда грузовик остановился, его водитель сказал, что ничего не знал о происходящем, пишет motor.ru .

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Судя по всему, владелец Nissan Maxima в какой-то момент врезался в прицеп тягача, после чего легковушка буквально застряла в нем. Водитель грузовика якобы этого не заметил и продолжал движение. Еще несколько километров.