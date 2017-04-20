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Лукашенко: когда на РФ наложили санкции - она поняла ценность Беларуси

21.04.2017 10:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Россия поняла ценность экономики Беларуси после того, как попала под западные санкции, заявил в ходе своего послания Национальному собранию и белорусскому народу президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко: когда на РФ наложили санкции - она поняла ценность Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава государства в ходе послания уделил большое внимание вопросам развития национальной экономики. Президент подчеркнул: необходимо задействовать "все рычаги" для производства качественных и конкурентноспособных товаров.

"Можно участвовать и в программах по импортозамещению России, к участию в них пригласил нас президент РФ", — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: после введения странами Запада санкций в отношении РФ в стране поняли "ценность Беларуси в том плане, что наша экономика может быть востребована в том числе и по импортозамещению".

Лукашенко уверен: в случае создания полноценного рынка ЕАЭС, странам — участницам союза "не будут страшны никакие санкции", и все государства смогут справиться с проблемами в национальных экономиках.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси рассказал о том, что российский лидер пригласил республику к участию в программах по импортозамещению.

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